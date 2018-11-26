把黨籍立委當傳聲筒是錯誤！李俊俋再開炮提「內造化政黨」

2018年11月26日 14:00 中時 郭建伸

民進黨在9合1敗選引發黨內改革聲浪，綠委李俊俋昨先喊出「黨內中生代提早全面接班」，今在臉書上提出民進黨應朝「內造化政黨」方向進行，將過去政策決定中心的行政院、黨中央轉移至國會，立法擬定必須透過黨團集體決策，而不是政務官與學者關起門來做。他也說，民進黨須承認過去把立委當作行政部門傳聲筒是重大錯誤，畢竟立委第一線接觸民眾，最能反映真實民意。

李俊俋表示，政治學者杜瓦傑(Duverger) 依政黨的組織起源（權力來源）將政黨區分為「內造政黨」與「外造政黨」，西方民主的內造政黨，是以國會議員或組成團體為核心，共享一定的價值與利益，以結盟取代黨紀的硬規範。

他說，內造化的政黨因為與國民議員、民意為導向，具有即時反應，與時俱進的特點，大腦不會反應遲鈍，末稍神經不會麻痺，不再因為「網路同溫層」而迷失方向，更可強化政策的溝通力，認為民進黨朝內造化政黨是可思考的改革方向。

李俊俋說，最重要的是行政、立法之間的互動模式需要調整，過去多半都是行政院確定政策、立法院幫忙擦屁股和護航的狀態，但任何政策在形成之前，理應尊重國會議員的意見，畢竟立委是民意代表、第一線接觸民意，而不是政務官、學者關起門來自己做，並承認「執政黨立委被視為行政機關傳聲筒的角色錯誤」。

他也說，攻防上更是必須主動出擊，讓論述過程與公民參與接軌，成為穿透基層的「新思維運動」，重建政府公信力與執政正當性。

(中時 )