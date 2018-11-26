愛愛6次害懷孕 渣男竟還痛毆小女友

郭男害未成年女友懷孕後，不滿被提分手，痛打少女，遭基隆地院判處1年4個月有期徒刑。(示意圖/達志影像)

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郭男害未成年女友懷孕後，不滿被提分手，痛打少女，遭基隆地院判處1年4個月有期徒刑。（張穎齊攝）

基隆市1名郭姓男子2015年5月間與14歲未成年少女交往後，發生了6次性關係，事後少女懷了郭男的孩子，想與郭男分手，豈料郭竟心生不滿，在KTV與公園痛毆少女，甚至還到醫院強行帶走少女，不讓她治療。基隆地院審結，依妨害性自主罪、傷害罪、妨害自由罪嫌，判郭男1年4個月。

檢警調查，郭男2015年5月間至同年10月與少女同居，郭男明知少女未滿16歲，但仍與她先後發生關係6次，少女還因此懷孕。隨後，少女於10月間向郭提出分手，豈料惹得郭男勃然大怒，對少女拳腳相向。

郭男在案發當晚打電話給少女，說自己正在KTV，又佯稱自己出車禍，傷勢嚴重，少女當下不疑有他，急奔至KTV探視郭男。郭看見少女後，氣得直問她為何逕自搬離租屋處，2人因此發生爭吵，郭竟動手並拿起餐具毆打少女，還張口咬她。

後來，郭強行將少女帶上計程車，並在車上呼少女巴掌，接著到公園繼續爭吵，並開始亂拳痛毆，將少女打得全身多處瘀傷，直到巡邏員警到場發現少女後，將少女帶到基隆長庚醫院急診室救治。

不料，郭仍不放過少女，趕到急診室將少女強行帶離，並到某間旅館投宿，少女直到郭熟睡後，才敢離去並報警處理，少女也到醫院驗出自己懷了郭男的小孩，且已經2個月半大，郭男最後被地檢署起訴。

基隆地院審理後，認定郭男與未成年少女發生6次性行為，分別判處有期徒刑3個月，應合併執行1年；另傷害罪部分判處3個月，妨害自由罪部分判處2個月，應合併執行4個月；得易科罰金12萬元。

(中時 )

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