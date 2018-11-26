老蕭疼毛孩子竟被誤會打小孩 挺公益禮盒籲關懷流浪動物

2018年11月26日 14:37 中時 尤嬿妮

徐佳瑩力挺毛起來愛公益禮盒。（愛最大公益平台提供）

小豬力挺毛起來愛公益禮盒。（愛最大公益平台提供）

蕭敬騰（老蕭）、徐佳瑩（LaLa）近日合體力挺「毛起來愛」關懷流浪動物義賣活動，老蕭愛動物眾所周知，家裡貓狗全是領養而來，且領養時他會儘量挑選年紀大、有殘疾的，因他知道年輕漂亮的貓狗很容易被領養，而剩下老弱病殘很難找到一個愛他們的家，但如此有愛心的天王，卻差點被鄰居誤認為是打小孩的人？原來是老蕭每天回家時，狗狗都叫得很慘烈、讓鄰居誤會。

活動今年邁入第五年，繼感恩節前找來楊丞琳與李榮浩首度合體宣傳馬卡龍公益禮盒，近日再邀同樣愛護動物的老蕭、LaLa參與義賣活動，天王天后同樣二話不說，無酬一口答應拍攝影片平面並錄製電台ID；徐佳瑩的愛犬弟寶是隻博美狗，之前拍《是日救星》專輯封面時，LaLa主動跟公司提議讓愛犬入鏡，雖拍攝時弟寶很失控，但看到成品時，LaLa開心表示：「幸好有拍，這是太難得的紀念啊！」

特別的是，今年跨足餐飲業、製作此次馬卡龍禮盒的餐飲公司股東之一羅志祥，多年來對流浪動物也是盡心盡力，他跟媽媽在台北收養了30多隻流浪狗，更曾砸3000萬在新北市花一年時間打造「流浪狗」之家。身為股東的他一聽到這個超有愛的活動，立即表示要訂購一百盒支持並慰勞員工，羅志祥說：「這個送禮有面子又可做公益，太一舉兩得了。」而蕭亞軒也同樣認購一百盒支持，盼呼籲大家守護流浪毛小孩。

(中時 )