沈富雄列2020民進黨總統人選條件 底下留言出現「他」網笑翻

2018年11月26日 14:58 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨這次選舉慘敗，全台僅剩6縣市，蔡英文也宣布請辭黨主席。對此，前民進黨立委沈富雄說民進黨目前面臨空前的執政危機，他也提出建議，由中常會推柯建銘為代理主席，為期一個月，黨員普選鄭文燦為主席，行政院長賴清德勉為其難撐住內閣至年底。至於2020總統大選，他建議推一位明知不能勝選，但能捲起千堆雪的人參選。然而，有名網友則在底下神回「真心推薦王世堅」，引起許多網友大笑。

沈富雄在臉書發文指出，大選結果一如他所預言，民進黨慘敗，「這不是雪崩，不是土石流，而是大退潮，退潮之下，還穿一條像樣泳褲的，恐怕只有一人」。沈也提及執政黨權力機構不是跛腳也不是全癱，當然也不是在加護病房靠眾管維生，「2020後，它仍然是台灣最大的在野黨」。

民進黨目前面臨空前執政危機，沈富雄說他從沒看過一個重症病人仍然不忘情權力、財色，療傷治國一肩扛下，是難上加難，因此他對民進黨的建議依次為：由中常會推柯建銘為代理主席，為期一個月。黨員普選鄭文燦為主席。賴清德勉為其難，撐住內閣至年底。蔡總統拜會國民黨，降低身段尋求合作。明年初內閣全面改組，由一位意識形態不強，國民黨勉強可以忍受的人出任閣揆。最後是2020年推一位明知不能勝選，但能捲起千堆雪的人參選總統。

此外，沈富雄提及行政與行政的朝小野大，以往行政對立法的朝小野大，在美國及台灣都曾經出現，美國由於是柔性政黨，總統可以越過國會的aisle尋求合作，台灣則是僵局（stalemate）無解。此後，每週一次的行政院院務會議，「藍色三子幫」（秃子、探子、燕子）恐會勤於出席，代表15席的「藍天執政聯盟」向閣揆嗆聲，國民黨如果要使人民感動，「應該勇敢說出『軌道計劃』我們不要！8800億撤回或重訂優先項目」。中央被地方團團圍住的窘相將畢露無遺。沈說這是國安層次的危機，也是台灣絶地重生的契機。

對此，有許多網友紛紛留言表達意見，其中有名網友認為2020年推一位明知不能勝選，但能捲起千堆雪的人參選總統，「真心推薦王世堅」。許多網友紛紛附和表示「王世堅是可以考慮的一個人選，有他出來選搞不好會讓總統選舉變得歡樂也不一定」、「王世堅+1」，另外也有網友說「真心推薦洪耀福當主席，他可是力薦和柯P合作，總統當然邱議瑩，她能吹起100萬堆雪的人」。

(中時電子報)