公平會提名名單公聽會 學者：法律專長學者過半為佳

立法院經濟委員會今審查「行政院函送公平交易委員會委員提名名單」公聽會。（王思慧攝影）

友善列印
中時

立法院經濟委員會今（26）審查「行政院函送公平交易委員會委員提名名單」公聽會，由魏杏芳續任委員，中研院經濟研究員蔡文禎、東吳大學經濟學系特聘教授謝智源聘為委員，邀請近10名學者表達意見。曾任公平會委員、台北大學終身榮譽特聘教授陳榮傳表示，若通過名單，公平會有四位經濟學者、三位法律專家，認為因為公平會需提出意見、依法行政，建議法律專長學者過半比較適宜。

自公平會前委員張宏浩、顏廷棟在今年7、8月辭職後，行政院上月提名蔡文禎及謝智源2人；而現任委員魏杏芳任期至2019年1月31日屆滿將續任，三人任期均自2019年2月1日至2023年1月31日止。

在立院公聽會上，陳榮傳教授指出，魏杏芳委員有完整資歷，爭取續任個人高度肯定；不過蔡文禎及謝智源都是經濟專長，如此一來，公平會經濟學者較多，個人認為可能不太適宜，由於公平會在裁決併購案、限制競爭等需要提出法律意見，因此建議行政院法律專家任委員過半，比較能發揮公平會的功能。

陳榮傳表示，經濟學者人選上，應該要選主攻產業分析的人，謝智源的專長是總體經濟學，兩者差「十萬八千里」，不如找今天出席的學者還更適合，組成委員專長多元一點比較好。

台灣大學法律系副教授李素華則指出，公平會未來業務上勢必面臨很大的挑戰，尤其是有關智慧財產相關議題及發展，像是日前Google併購hTc案，背後原因就是企業要取得智慧財產權，因此公平會在未來的功能和業務承辦方面，應該要拓展創新研發、競爭法議題，未來往產業分級發展，要重視產業的需求，而不是公部門的想像而已。

(中時 )

公費流感疫苗再出包 食藥署將43… 普悠瑪調查報告延至選後 產工批…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。