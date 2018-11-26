公平會提名名單公聽會 學者：法律專長學者過半為佳

2018年11月26日 14:59 中時 王思慧

立法院經濟委員會今（26）審查「行政院函送公平交易委員會委員提名名單」公聽會，由魏杏芳續任委員，中研院經濟研究員蔡文禎、東吳大學經濟學系特聘教授謝智源聘為委員，邀請近10名學者表達意見。曾任公平會委員、台北大學終身榮譽特聘教授陳榮傳表示，若通過名單，公平會有四位經濟學者、三位法律專家，認為因為公平會需提出意見、依法行政，建議法律專長學者過半比較適宜。

自公平會前委員張宏浩、顏廷棟在今年7、8月辭職後，行政院上月提名蔡文禎及謝智源2人；而現任委員魏杏芳任期至2019年1月31日屆滿將續任，三人任期均自2019年2月1日至2023年1月31日止。

在立院公聽會上，陳榮傳教授指出，魏杏芳委員有完整資歷，爭取續任個人高度肯定；不過蔡文禎及謝智源都是經濟專長，如此一來，公平會經濟學者較多，個人認為可能不太適宜，由於公平會在裁決併購案、限制競爭等需要提出法律意見，因此建議行政院法律專家任委員過半，比較能發揮公平會的功能。

陳榮傳表示，經濟學者人選上，應該要選主攻產業分析的人，謝智源的專長是總體經濟學，兩者差「十萬八千里」，不如找今天出席的學者還更適合，組成委員專長多元一點比較好。

台灣大學法律系副教授李素華則指出，公平會未來業務上勢必面臨很大的挑戰，尤其是有關智慧財產相關議題及發展，像是日前Google併購hTc案，背後原因就是企業要取得智慧財產權，因此公平會在未來的功能和業務承辦方面，應該要拓展創新研發、競爭法議題，未來往產業分級發展，要重視產業的需求，而不是公部門的想像而已。

(中時 )