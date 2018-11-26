普悠瑪調查報告延至選後 產工批是「政治決定」

2018年11月26日 14:59 中時 李宜秦

普悠瑪事故事發已滿月，行政院調查小組原訂上週五召開記者會，之後卻突然延至選後的今日召開，而今日調查小組報告結果多針對台鐵制度性問題討論，包括ATP相關規定不完善、主風泵異常、遠端監控連線不完全等，產工痛批「明顯是因為執政黨選的太差才說詞反覆」。

行政院普悠瑪事故調查小組今日召開記者會，調查報告指出，事發原因包括主風泵異常、ATP系統被隔離、遠端監控連線不完全等，認為肇事原因涉及層面廣，如人員操作、作業程序、機械設備與組織管理等疏漏，與事發後立即撇清推卸的態度差別很大。

台鐵產業工會批評，台鐵局說詞反覆不定，事發當時先推給基層司機員，現在行政院又改說是制度問題，甚至原訂在選舉前日召開的記者會刻意延至選後，明顯可見普悠瑪事件已被執政黨定調為「政治事件」，行政院的說法也是執政黨選後大敗的政治決定。

產工指出，10月23、24、29日官方發出的調查新聞稿多將矛頭指向司機員超速、擅自關閉ATP等原因，如今才願意正視是台鐵制度問題，感慨表示「制度問題早該重視，不應等到選舉輸了才願意檢討」。

產工呼籲，政府應與基層協商，不可歸咎基層員工。產工表示，在台北醫院大火案中，有協助疏散病患的護理師從證人轉為被告，令人痛心。即使調查小組已承認是制度問題，又要成立運安會，仍擔憂行政院是否會如台北醫院案，又對基層的台鐵員工「捅刀」。

(中時 )