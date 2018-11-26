外籍看護擴大喘息服務 12月1日施行

勞動部宣布，擴大聘僱外籍家庭看護工家庭使用喘息服務，將於12月1日上路。（資料照片）

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過去規定外籍看護空窗期超過1個月，才能申請喘息服務補助。這次勞動部與衛福部推動「擴大聘僱外籍家庭看護工家庭使用喘息服務」，12月1日起，只要家中聘請的外籍移工休假1天或無法提供服務時，受照顧者重度失能或重度身心障礙，且為獨居或主要照顧者為70歲以上，即可馬上向長照中心申請喘息服務。

根據統計，截至9月底為止，台灣約有23萬7923名外籍看護工，衛福部原規定，當聘雇外籍看護工家庭遇到移工回國或行蹤不明，無法協助照護，必須在空窗期第31天起，才能申請長照中心補助給付的喘息服務，因此當移工短暫休假，雇主需由家人自行照顧或自費聘僱本國照顧服務員，也可尋求喘息服務單位購買服務。

勞動部跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，為減輕失能者家庭照顧壓力、也落實外籍勞工休假權益，只要聘僱外籍家庭看護工的被看護者，經長照中心評估後，符合第7級或第8級（重度失能或重度身心障礙），且為獨居（僅與外籍移工同住）或主要照顧者為70歲以上，在外籍看護工無法提供照護時，就可申請使用居家、機構、日間照顧、夜間喘息等喘息服務。

薛鑑忠指出，符合喘息外籍看護工家庭1年最多補助的時數是有上限的，而當外籍看護工要休假時，聘僱家庭可以事先向長照中心申請喘息服務，並依據低收入戶、中低收入戶及一般戶等身分別給予100％、95％或84％費用補助額度，相關經費由長照基金與就業安定基金共同分擔。

聘僱外籍看護工家庭喘息服務，將於12月1日正式施行，民眾聘僱外籍家庭看護工若有喘息服務的需求，可利用市話或手機撥打「1966」申請，各地長照中心將有專人提供申請喘息與其他長照服務相關資訊與諮詢服務。

(中時 )

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