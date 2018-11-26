九合一選舉民進黨遭大屠殺 狀況比2005更慘

蔡英文總統在九合一大選慘敗後透過臉書直播敗選談話，宣布辭去民進黨主席職務。（圖／蔡英文臉書直播）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰結果，國民黨大獲全勝、民進黨大挫敗。此次的選戰結果可以說是民進黨慘遭民意的大屠殺，甚至情況比2005年的縣市長選戰更嚴重，2005年民進黨在縣市長選舉剩下六席，但南部國民黨依舊功不下來，但這次，高雄雲林失守，讓前總統陳水扁建立的南高高屏「南部防線」，出現嚴重破口。

年底縣市長選戰結果，在22個縣市首長中，確定拿下15個縣市，6都中民進黨只守住桃園與台南，連高雄都在「韓流」凌厲攻勢下綠地變藍天，民進黨現有13席首長直接腰斬剩6席，藍綠政治版圖徹底翻轉，據《上報》報導，此次縣市長選舉結果，民進黨可說是慘遭「民意的大屠殺！」

《上報》指出，四年前因為民心思變，民進黨在縣市長選戰獲得空前的勝利，連傳統藍軍鐵票區台中、桃園、基隆、新竹市、彰化縣等，在政治大海嘯下，都藍天變綠地。然而，民進黨執政不過短短的兩年半，因各項改革、施政作法不當，民怨衝天，再加上中選會規劃不當，爆發排隊之亂，投票居然要等一個小時以上，更讓鐵了心要教訓民進黨，在這股民心思變的潮流下，民進黨只守住六個縣市。

民進黨這次選舉結果可以說是回到2005年只守住雲林以南六縣市慘況，但2005的情況是民進黨在陳水扁執政不佳的情形下，依舊維持雲林以南除嘉義市外的所有縣市，南霸天的狀況並未被國民黨撼動，而國民黨則是維持中北部的執政優勢。國民兩黨南北對峙，涇渭分明。

但這次選戰，民進黨卻是失去雲林、高雄，濁水溪防線徹底崩盤，在扁時代建的南高高屏「南部防線」，宣告失守。

(中時電子報)

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