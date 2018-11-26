影》克里米亞危機爆發 俄動武奪烏克蘭軍艦射傷6人

俄羅斯扣留的3艘烏克蘭軍艦11月26日停泊在克里米亞克赤附近。（美聯社）

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中時電子報
俄羅斯動武 扣留烏克蘭3軍艦

烏克蘭海軍指控俄羅斯，在克里米亞外的克赤海峽（Kerch Strait）向艦隊開火，扣留2艘砲艇與一艘拖船，並至少傷及6名烏克蘭海軍人員。而克赤海峽是分離克里米亞與俄羅斯大陸的重要航道。

綜合26日外電報導，由於目前雙方情勢十分緊張，聯合國安理會預定台北時間27日0時召開緊急會議，以討論相關議題。事件發生後，烏克蘭正考慮實施戒嚴法。不過，俄羅斯說，會採取軍事行動，是由於烏克蘭非法侵入領海。

烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）已召開內閣緊急會議，並就俄國的「罪行」聯繫歐盟與北大西洋公約組織（NATO），討論可能擴大對俄制裁。此外，他痛批俄方「瘋狂、無端生事」。在歐盟與北約要求下，據俄羅斯新聞社（RIA）報導，莫斯科如今已重新開放克赤海峽。

而雙方會爆發衝突，是由於烏克蘭砲艇伯德揚斯克號（Berdyansk），尼科波號（Nikopol）與拖船雅納卡帕號（Yana Kapa）25日試圖從黑海的敖德薩港（Odessa），航向亞速海的馬立波港（Mariupol），途中經過克赤海峽。

烏克蘭說，雖然俄軍採取行動，試圖攔截烏方砲艇，並撞擊拖船，但它們仍向克赤海峽前進，但俄羅斯在克赤海峽的跨海大橋下停放了1艘油輪，阻止烏克蘭軍艦進入，而克赤海峽是黑海通往亞速海的唯一航道。根據俄烏2003年簽訂的協定，亞速海與克赤海峽為俄烏所共享。

後來莫斯科緊急命2架戰機和2架直升機馳赴現場，指控烏克蘭軍艦非法進入俄羅斯領海，而相關航線已因安全因素而暫時關閉。

據烏克蘭海軍說，當他們試圖離開時，艦艇遭撞擊以致動力受損，造成6人受傷。而俄羅斯聯邦安全局邊防軍海岸巡防隊（FSB）事後也證實，俄軍1艘巡邏艇動武，查扣3艘烏克蘭船艇，但說只有3人受傷。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）指控烏軍「蓄意挑釁」，意圖製造衝突。俄方以烏克蘭艦艇侵犯領海加以扣留，至於烏克蘭受傷官兵已送醫，傷勢並無大礙。而烏方則表示，事前已知會俄羅斯，艦艇會通過相關海域，並強調烏克蘭艦艇是在中立水域遭攻擊。

(中時電子報)

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