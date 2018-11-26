宜蘭鐵路高架化淪空頭支票？交通部：不因縣市長變動改變

2018年11月26日 15:32 中時 李宜秦

九合一大選落幕，台灣有8個縣市從綠地變藍天，高雄、彰化、宜蘭甚至是藍營完全執政，也讓選民擔心，綠營在選前開出的建設支票是否能兌現，其中宜蘭鐵路高架化最備受矚目。交通部次長王國材表示，交通建設是由獨立委員會執行，依據可行性與必要性做審查，絕不會因縣市長變動而改變。

宜蘭縣政府曾向交通部提報鐵路高架化興建的可行性評估，卻四度遭到駁回，最近交通部要求縣府依照新的審查作業要點，重新提出評估報告，導致民怨四起。宜蘭代理縣長陳金德、陳歐珀等人皆表示，宜蘭人對於鐵路高架的強烈需求。

陳金鐵說，宜蘭縣府財政困難，交通部要求做第5次的可行性評估報告是強人所難，甚至可能又被退回。選前總統蔡英文八度到宜蘭助選陳歐珀，承諾若陳歐珀當選，在她總統任內必定啟動高架計畫，並調解300億的預算，直說「該做就快做」。

宜蘭鐵路高架化件事全長28.8公里，從頭城鎮到蘇澳鎮，目前已施作路段約3公里，剩餘的25公里全面高架化所需經費約500億元，宜蘭地方更希望爭取宜蘭與羅東段可以先行施工。

如今宜蘭由綠地轉藍天、陳歐珀落選，蔡英文開出的建設支票是否有效，讓選民很是擔憂。對此交通部次長王國材表示，交通部軌道建設審查都是交由獨立委員會執行，委員會會依據建設的可行性與必要性做出公正客觀的評估，不會因為縣市長的變動而改變立場。

王國材說，各縣市若有建設需求都可以向交通部提出審查報告，不過報告都須先經由審查委員會審查通過，才可能繼續討論。

(中時 )