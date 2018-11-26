防堵非洲豬瘟 立院周三審違規肉品 罰額提高至30萬

2018年11月26日 15:46 中時 游昇俯

農委會防檢局今（26）日表示，為防堵非洲豬瘟疫情入侵，自9月1日起，針對旅客違規自非洲豬瘟獲口蹄疫疫區攜帶家畜肉類產品入境，裁罰最高罰額1萬5千元，至11月25日止累計共265件。防檢局已研修「動物傳染病防治條例」，提高罰鍰最高至30萬元，周三將送立法院審議，防檢局表示，盼立院審議盡速通過，以加強防疫力道。

防檢局表示，中國大陸自8月爆發非洲豬瘟疫情以來，迄今已擴及20省／市／區，達79案例，呼籲全民共同防範疫病入侵，切勿自疫區國家攜帶肉品入境；防檢局亦針對查獲違規肉品，採樣送交家畜衛生試驗所檢測非洲豬瘟病毒，迄今檢測出非洲豬瘟病毒陽性案例2件，其餘皆未帶有非洲豬瘟病毒。

防檢局提醒，國內畜牧業者應避免至疫區國家牧場或屠宰場參訪，倘赴疫區國家參訪旅遊，返國後須淋浴、更換衣鞋及徹底消毒，隔一週後再進入飼養場；利用廚餘餵飼之養豬場，應符合環保署規範，廚餘高溫蒸煮中心溫度達90度以上、至少一小時，始可餵飼豬隻。

若發現場內豬隻疑似感染非洲豬瘟，或豬隻發生異常大量死亡，應立即主動通報所在地動物防疫機關，防檢局說，未依規定通報且經確診為非洲豬瘟，將被處罰新台幣5萬以上、100萬以下罰鍰，且撲殺不予補償。

(中時 )