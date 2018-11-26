霍建華皇帝魂入戲太深 《如懿傳》打皇子氣到胃痛

2018年11月26日 15:59 時報周刊 張毓琪

打皇子這段讓霍建華演到胃痛。緯來提供

霍建華拍《如懿傳》失控！劇中飾演乾隆皇帝的霍建華，入戲太深，有場打後宮阿哥的戲，竟氣到胃痛，導演汪俊要他好好珍惜這次難得人戲不分的經驗。

《如懿傳》開拍前，演員們就接受許多禮儀訓練，飾演皇帝的霍建華反倒沒事，因為他是皇帝，大家都得對他行禮；他說，每到劇組換上了龍袍，走路經過時大家總會讓他一下，連導演都叫他「皇上」，讓他很快入戲。在拍戲9個月期間，他竟皇上魂上身，劇組喊放飯，他就會回答：「好，用膳！」連他自己都覺得不可思議，連平常說話的方式都改變。

有場皇后過世的戲，他因生氣阿哥們有奪嫡之心，對跪著阿哥呼巴掌、出腳踹人，拍完甚至還氣到胃痛，霍建華形容這次拍攝《如懿傳》狀態太不可思議，感覺好像另一個人進到身體裡。劇中，他的孩子屢屢夭折，他一提到阿哥就落淚。有場戲他面對周迅訴說著對她的歉疚，講台詞崩潰到哭，手還發抖，也讓周迅看傻眼。

拍攝期間演員難得聚餐，好不容易約了個聚餐場合，喝酒到凌晨兩點，隔天其他人的戲都是中午過後才拍，唯獨他是早上7點拍，而且那場戲他獨拍，要對著如懿的畫像講一串思念台詞，他一看到密密麻麻的台詞擔心極了，緊張得背了又背，沒想到一開拍他聲淚俱下，一句台詞也沒忘，他笑說「這不是女人戲嗎？怎麼我好累啊。」

(時報周刊)