新機隊加入 長榮航空2019年新增日本航線

長榮航空日本航線嶄新布局，明年6月6日開始每日1班以787投入桃園－名古屋航線

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長榮航空（2618）宣布，2019年6月6日開始飛航桃園－名古屋航線，第3季陸續開航桃園－青森、桃園－松山航線，東京成田、大阪、沖繩、仙台等航線則依787新機交機時程，陸續放大機型或增班，預估2019年長榮航空日本航線整體機位數將增加1成以上。

長榮航空桃園－名古屋航線將以波音787-9夢幻客機飛航，每天飛航1班，提供304個座位數，分別為26個商務艙、278個經濟艙，即日起開始接受訂位。

長榮航空總經理孫嘉明表示，787新機陸續交付後，機隊的運用將更具彈性，持續著眼日本市場及全球布局，2019年將重新調整日本航線運能，包括增加名古屋、青森、松山等航線；由桃園出發飛往東京成田、大阪之航班將會增加座位數，陸續改以787或A330-300為主要營運機型，桃園－仙台航線則將由現行每周4班改為每天1班、桃園－沖繩增加為每天2班。

名古屋是日本中部地區的政經及交通樞紐，近郊含括黑部立山、合掌村、飛驒高山、富山及金澤等經典的自然及人文景點。

為鼓勵民眾提早規劃行程，長榮航空特別推出早鳥優惠票，桃園－名古屋來回個人機票官網最低未稅售價為新台幣7,392元起，並將陸續與旅行業者推出單點或是多點進出的各式團體行程。

長榮航空目前共計飛航日本東京、大阪、札幌、函館、仙台、小松、福岡、沖繩等8個航點，每週共計有122班，今年亦提供青森、秋田、福島、熊本、松山、長崎、德島等航點之包機服務達117班；2019年陸續增飛名古屋、松山、青森定期航班後，每周飛航日本將達到146班，並將會配合旅行社需求，持續提供不定期包機服務。

(工商 )

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