選舉收視出爐！侯友宜合體首露面太太贏過韓國瑜

2018年11月26日 15:54 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

平秀琳主持的《新聞深喉嚨》，收視再破新高。(圖／中天新聞)

九合一選舉24日落幕，不少民眾都透過觀看各家電視台的開票情況，來了解最新結果，中天新聞也推出「決戰九合一 開票看中天」特別報導，今(26日)收視率出爐，中天新聞台全天收視奪冠，而政論節目《新聞深喉嚨》也以4.68收視排名第二，其中最高點落在侯友宜發表勝選感言的時候。

由平秀琳主持的《新聞深喉嚨》，24日當天挑戰4小時不間斷播出，連線各競選總部，即時解析開票結果，收視4.68（總收視人口561.3萬），再破開播以來紀錄，最高收視一度飆至6.82，當時是新北市長當選人侯友宜在發表勝選感言之際，首度亮相的太太任美玲就站在他身邊。至於備受關注的高雄選區，韓國瑜在台上哽咽告白選民，發表勝選感言收視則是5.49。

開票當天中天主播盧秀芳率領洪淑芬、馬千惠、張雅婷、劉盈秀坐鎮主播台，至於姊姊盧秀燕當選台中市長時，盧秀芳正在播報，表現相當冷靜令朋友相當驚訝，盧秀芳也表示一方面是新聞的專業訓練，另一方面是有信心姊姊可以當選，雖然一開始有拉鋸，後來就一路領先，「所以只有緊張前15分鐘」，她也知道當天姊姊很忙碌，所以隔天早上才和她道賀。

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