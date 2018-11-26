影》「空中的格鬥」！ 藤球也想拚4年後亞運

2018年11月26日 16:00 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

藤球在台灣還是令人相當陌生的一項運動，不過有一群熱愛藤球運動的熱血男兒，默默做著基本訓練，甚至已經在世錦賽4人賽舞台繳出佳績，明年可以挑戰世錦賽等級最高的一級賽事。

34歲的詹宇庭，目前是中華藤球隊教練兼球員，小時候踢過足球、毽球，2002年釜山亞運透過電視轉播認識了藤球這項運動，加上中華民國藤球協會剛成立，當時念台北體院（台北市大前身）的他，毛遂自薦轉向練習，「一開始只有我跟我弟弟詹宇峰和另一個隊友三個人練藤球而已，經過我們的努力，現在全台灣已經有至少上百人練藤球，未來我的目標是能夠讓全台一半的人都知道藤球。」

藤球運動在泰國、菲律賓的地位，就像棒球、籃球之於美國，在泰國，只要有塊平地，就可以開始玩藤球，因此詹宇庭也和弟弟一起去泰國取經過，2015年甚至前往日本測試，成為契約球員，「藤球在東南亞國家比較像是在地生活，日本卻把它發展為有格調的運動，並有『空中的格鬥』美稱。」

記者會上，詹宇庭和隊友展現倒掛金鉤攻擊，以及做球等技巧，高超技巧令與會人士驚呼連連，詹宇庭透露，藤球競賽相當重經驗，只要好好保持身體狀態，這是直到40歲都可以從事的運動，「藤球是隔網運動，不會有身體接觸，受傷風險自然比較低，頂多小小拉傷，我唯一比較嚴重的傷，還是打籃球時受的。」

中華民國藤球協會理事長蔡鴻鵬投注心血發展，期許2022杭州亞運也能看到中華代表隊爭奪獎牌，今年12月2日開始的2018國際移工藤球王爭霸戰，就是中華藤球隊目前要面對的最大賽事，比賽為男子藤球三人賽，先在桃園市、新北市及台北市進行分區預賽，12月23日在台北體育館4樓進行決賽，由三場預賽擇優取6隊晉級的移工隊伍，和2支由中華隊球員組軍的地主隊，爭奪「藤球王」及台幣3萬元冠軍獎金。

(中時電子報)