基市議會大換血 綠葉紅花相映襯

2018年11月26日 16:08 中時 張穎齊

基隆市新科議員「型男牌」林沛祥（右上）、張秉鈞（左上）、林旻勳（左下）、童子瑋（右下）。（翻攝自臉書）

基隆市議會大換血，許多老將紛紛意外落馬，今年共有12名新科議員及1名前任議員回鍋，其中不乏有高顏值的新人，包括「型男牌」的林沛祥、張秉鈞、林旻勳、童子瑋，「美女牌」的陳宜、陳薇仲等，新人為拚出頭，打著年輕、活力形象，為議會注入新能量。

林沛祥為前基隆市長林水木與國民黨籍前立委徐少萍的次子，擁有留美博士的學歷，曾在2013年曾公開宣布角逐基隆市長，此次代表國民黨初試鋒鏑，便旗開得勝，以6174票榮登安樂區議員最高票。

張秉鈞是基隆市議員兼民進黨基隆市黨部主委張錦煌的兒子，擔任父親的特助多年，今年順利接下父親衣缽，代表民進黨拿下中山區議員席次。

無黨籍的童子瑋是行政院長賴清德姪子、慶安宮主委童永孫子，選前喊出要將崁仔頂漁市打造成「東京築地市場」，且還獲得親民黨奧援，以3606票拿下仁愛區最高票。林旻勳則為基隆市長林右昌前秘書，此次獲得議員陳江山支持，以4542票拿下暖暖區最高票。

在網球界有「漂亮寶貝」之稱的前網球國手陳宜，2014年以無黨籍參選信義區議員，雖然落選，但她仍不氣餒，今年獲得民進黨提名，一雪前恥，摘下信義區議席。

陳薇仲則是時代力量在基隆的唯一「香火」，也是《雞籠霧雨》發起人兼主編，畢業於北一女、台大生物產業傳播暨發展學系，長期關注基隆議題，具備青年勞工、通勤族與文化工作者身分，相較其他候選人，沒有顯赫的家世背景，卻憑著「小清新」形象，在「一級戰區」安樂區拿下議員席次，實屬不易。

(中時 )