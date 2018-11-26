邱素貞順利連任籲：新市長盧秀燕能恢復老人健保補助

2018年11月26日 16:09 中時 陳世宗

民進黨台中市議員邱素貞連任成功，但選票較4年前減少5000多票，她26日冒雨進行謝票，面對大環境對民進黨不利、「韓流」效應等衝擊，選民對她仍不離不棄，確保民進黨東南區唯一女性；邱素貞表示，選民不離不棄、讓她相當感動，選民是她奮勇向前衝的最大動力。

邱素貞說，東南區市議員11搶5競爭激烈，她連任成功，但完全沒有一點喜悅。當選前兩名都是國民黨，民進黨整體得票數下降，她僅獲得1萬1631票，較4年前的1萬7163票，少了5532票、排名第4。反觀泛藍4人得票數，共有5萬6000多票，一但配票成功，她就成為落選頭。

邱素貞指出，4年前她是東南區最高票，這次飽受「穩當選」分票的影響，反成為受害者，令人捏了一把冷汗。面對得票數減少，除民進黨銳意改革，引起不少反彈，及韓國瑜外溢效應等因素影響。

邱素貞指出，她在謝票過程中，就有選民直接向她抱怨，市長林佳龍刪除老人健保費補助，引起極度不滿，老人家不但要子女改投盧秀燕外，甚至要求孫子，不能投給林佳龍。

儘管中市推出敬老愛心卡獲得長輩歡迎，但老人家有的認為搭計程車或看診抵掛號費是不夠的，有的認為，自己不搭計程車、也不去運動中心；對他們而言，沒有「損失」，但繳納健保費還得自己負擔，常引起子女為該由誰負擔爭執不休，最後將怨氣出在林佳龍頭上，直接影響選票。

邱素貞強調，希望盧秀燕兌現恢復老人健保費補助的承諾！政策是延續性的，她將善盡監督的職責，包括爭取在13期市地重畫區機關用地設置親子館，以及增設公立幼兒園及非營利幼兒園減輕家庭育兒負擔；中興大學前頂橋仔新公地重新打造成為城市光廊；綠川二期復興路至愛國街段整治到大明橋段，塑造人文景觀，成為宜居城市。

(中時 )