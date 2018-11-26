台南地檢選舉大查賄 聲押2人獲准

台南地檢署偵辦里長選舉賄選案查扣的物證。（洪榮志翻攝）

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台南地檢署選前及投票日查賄仍不停歇，分別在大內、下營、龍崎、白河等地查獲4件里長選舉現金賄選案，共傳喚、拘提25人到案。其中，楊姓、柳姓椿腳經檢方聲押獲准；龍崎區某里長候選人聲押被駁回，裁定30萬元交保，另有8人具保，其餘均請回。

檢察官黃齡慧偵辦大內某里長候選人涉嫌賄選案，經指揮警調人員傳喚、拘提候選人、樁腳及選民等共6人到案。訊問後，查出里長候選人的樁腳或楊姓友人，涉嫌以每票2000元向選民買票，檢方認為候選人、樁腳及楊某犯罪嫌疑重大，對樁腳聲請羈押禁見獲准，楊某5萬元交保，另2人5000元具保。至於里長候選人也於24日到案，訊後10萬元交保。

下營區某里長候選人柳姓樁腳，涉嫌以每票1000元替里長候選人賄選，檢察官洪欣昇指揮警調人員於23日搜索4處地點、傳喚7人，並扣押賄選現金3萬4000元，訊問後認定柳某犯罪嫌疑重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另選民1人也具保3萬元，其餘均請回。

龍崎區某里長候選人被檢舉涉嫌以每票3000元賄選，檢察官陳竹君、王聖豪、吳梓榕23日指揮警調人員傳喚7人，並對里長候選人聲請羈押禁見，但被法院駁回，改以30萬元具保，檢方將提起抗告；另2名樁腳以10萬元具保，其餘均請回。

白河區某里長候選人的配偶，被檢舉涉嫌以每票2000元賄選案，檢察官蔡明達24日指揮警調人員傳喚4人到案，並扣押6萬8000元，檢方認樁腳犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，以2萬元具保，其餘均請回。

(中時 )

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