普悠瑪事故 調查小組：多層面異常湊巧同時發生

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政院「1021鐵路事故行政調查小組」今天公布1021台鐵第6432次普悠瑪列車新馬站出軌事故初步調查結果。召集人吳澤成表示，造成18死事故直接原因是彎道超速；間接原因是綜合性的；調查結果也直指，多層面問題或異常「湊巧同時穿過每一道防護措施漏洞」，只要任一環節能有效處置，事故就不會發生。調查小組將於兩周內提出改善對策。

調查小組報告指出，事故原因依起司理論，包括有組織、設備、程序、人員及環境5種層面。

對於事故直接及間接原因，鐵道局副局長楊正君表示，直接原因車速超過曲線彎道物理上能容忍的過彎速限，是事故直接原因；至於當下為何超過曲線傾覆臨界速度背後有間接原因，包括司機員一直在處理故障，主風泵異常，ATP被隔離，遠端監視又無法告警，一連串防護關卡一一失效，導致車速超過彎道容許速限。

台鐵局長胡湘麟說，起司理論將原因分成5大類，綜合起來，這也是後續異常排除有效方向，當時若能有效處置，今天就不會有事故發生。

小組召集人吳澤成則說，直接原因就是彎道進入時車速超過就翻車，間接原因是綜合性的，包括機械主風泵產生異常、司機忙於處理，相關組織的應變處置也未做好，加上安全保護措施一個沒有裝好，一個被隔離掉，產生後洞穿在一起，就產生速度的問題。

調查小組並提及普悠瑪超速的重要原因，是在翻車前依據TCMS、也就是行車紀錄器內容，出軌前6公里車速高達139~142公里，完全沒有任何煞車作動紀錄。

(中時 )

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