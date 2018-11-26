花蓮》許願神、許時章兄弟拜票 攤商搶拍照

花蓮市民代表許願神（右）與主安里長許時章（左）拜票巧遇，相互恭喜連任過關。（范振和攝）

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花蓮市民代表許願神連任成功，依然騎著招牌單車，四處掃地清垃圾。（范振和攝）
花蓮市民代表許願神（右二）、主安里長許時章（左一）兄弟倆連任過關，攤商陳賜郎（左二）、謝順泉（右一）搶著拍照。（范振和攝）

花蓮市民代表許願神與主安里長弟弟許時章爭取連任，雙雙過關，許願神掃地兼謝票時巧遇弟弟，兄弟倆相互恭喜，攤商見狀也紛紛搶著拍照留念。

64歲的許願神和59歲的許時章一樣憲兵學校畢業，體格魁梧，許願神因天天在主安里掃地而選里長，後來也掃到了市民代表，天天掃街就是拜票了，此次連任過關，顯示他跟垃圾為伍10餘年來，已深獲民眾肯定。

許願神說，他沒錢買票，騎著撿垃圾單車走透透，就是他爭取民心的利器。他星期一至星期五上午，都會在轄區內中正路、中華路、林森路掃地，下午則到海邊撿寶特瓶送給回收資源的弱勢，「星期六、星期日在七星潭當街頭藝人，否則沒辦法養家糊口。」

許願神4年前轉換跑道參選市民代表，里長一職交棒弟弟許時章，而他還是一部單車，掛放掃帚、掃把、夾子、畚斗也有回收袋，隨時隨地掃街，讓他先後獲得全國好人好事表揚、省府芳草人物表揚。

許願神前晚謝票時，路過東大門夜市，巧遇弟弟許時章，兄弟倆相互相恭喜，而「第一家烤肉串」串長陳賜郎、「螃蟹王」主人謝順泉等人看到許願神兄弟，紛紛搶著合影，表示花蓮多幾個這樣腳踏實地的代表，地方就乾淨有福了。

(中時 )

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