彰化》温芝樺高票當選 選舉補助款全數捐出

彰化縣議員當選人温芝樺(右起)、與彰化市南區市民代表黃稜茹，謝票後宣布將把選舉補助金，全數捐出幫助貧弱。（謝瓊雲攝）

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彰化縣五合一選舉國民黨氣勢銳不可擋，除了縣長王惠美大贏9萬多票，縣議員也拿下了28席的過半席次，原任彰化市民代表的温芝樺轉戰成功，以1萬6552票順利前進縣議會，26日由前立委陳杰陪同展開車隊謝票，她表示將把把一票30元的補助金全數捐出，採購民生物資贈送低收入戶。

彰化縣第一選區，縣議員22人搶13席、競爭激烈，温芝樺首次參選，縣議員就不負眾望拿下第二高票，讓支持鄉親情緒高昂；温芝樺表示，感謝前立委陳杰的帶領，一步一腳印、走遍選區進行家戶拜訪，加上服務團隊長期在地方深耕服務，才能開出這麼漂亮的成績單。

温芝樺提到，參選重要政見，包括：爭取八卦山免費侏儸紀公園和爭取設立福田生物科技園區，未來進入議會後，一定積極提案，實現她對選民的承諾。

她表示，能獲得這麼高得票數，除了感恩鄉親支持，她更宣布將把選舉補助款全數捐出，這次得票數1萬6552票，再加上南區市民代表黃稜茹也是選區第一高票，得票數6530票，兩人總計將捐出69萬2460元，購買民生物資送給彰化的低收入戶家庭；她也將積極爭取低收入戶子女就學免學費，希望能讓彰化弱勢族群能獲得更多照顧。

温芝樺獲選區第二高票，花壇鄉民代表翁啟佑和芬園鄉民代表蘇文徹，都是前立委陳杰旗下子弟兵，再加上這次積極培養四名亮眼新秀，參選彰化市民代表的黃稜茹、鍾芮妤、吳淑敏和張育彬四席全上，是否回鍋參選下屆立法委員？為國民黨贏回彰化，陳杰私下指出，不少支持者私下要他表態、盛情難卻，將會審慎評估參選的可能性。

(中時 )

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