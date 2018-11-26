韓國瑜當選感言掀高點 《新聞深喉嚨》最高收視衝破6

盧秀芳負責九合一選舉開票播報重任。（圖片提供：中天）

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九合一選舉中天新聞全天收視排名第一 盧秀芳主播台上冷靜播報姊姊盧秀燕當選台中市長

中天新聞在24日九合一選舉當天推出《決戰九合一開票看中天》選戰特別報導，中天新聞台全天收視排名第一，平秀琳主持的《新聞深喉嚨》挑戰4小時不間斷播出，隨時連線各競選總部，即時解析開票結果，收視再破開播以來紀錄，4歲以上平均收視4.68（總收視人口561.3萬）排名第二，最高收視一度飆至6.82（每分鐘收視人口150.7萬），收視高點則落在新北市長當選人侯友宜發表勝選感言之際，當時首度亮相的太太任美玲站在侯友宜身旁，現場支持者歡聲雷動；而備受關注的高雄選區，高雄市長當選人韓國瑜發表勝選感言收視達5.49（每分鐘收視人口121.3萬），他在台上哽咽告白選民，密密麻麻的支持者擠爆現場。

開票日當天，中天新聞開票陣容精銳盡出，由當家主播盧秀芳領軍，率領洪淑芬、馬千惠、張雅婷、劉盈秀坐鎮主播台，從下午4時至8時的開票現場播報大任，則由盧秀芳一肩扛起。盧秀芳透露，姊姊盧秀燕當選台中市長時，她正在主播台上播報，事後很多朋友問她：「妳為何那麼冷靜？」盧秀芳也說，一方面是新聞的專業訓練，另一方面是很清楚姊姊的人格特質，有信心姊姊可以當選，加上開票後逐漸拉開差距，當選機率大增，對姊姊勝選已有把握。

盧秀芳說︰「一開始兩人有拉鋸，後來她（盧秀燕）一路領先，位居領先組，所以只有緊張前15分鐘。」她知道姊姊盧秀燕當天晚上非常忙碌，沒有特別去打擾，直到隔天早上才跟姊姊道賀，也把熱心友人對台中建設的期許、建議，通通傳給姊姊盧秀燕，因為當選後是另一場艱苦的硬仗開始，姊姊要全力拚市政。

(中時 )

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