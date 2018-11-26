黃偉哲：台大校長事件 應趕快落幕

2018年11月26日 16:31 工商 崔慈悌

民進黨敗選，當選台南市長的黃偉哲今天建議台大「拔管案」應趕快落幕」，至於「中國因素」對選情的影響，黃偉哲認為，民眾更關心的是後續處理方式。至於「假新聞議題」，他覺得民眾眼中更看重政府應拿出對策。

黃偉哲今天接受《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪。此次選舉「韓流」效益外溢，黃偉哲妙答「韓流下就多加件衣服」。

問到當選心情？黃偉哲表示「哀矜勿喜」，他自評「不認為我的主要對手大躍進，但我是大退縮」。黃偉哲表示自己並非選的亮麗，「票都被分光」是其中因素。

他以2010、2014年藍營分別獲得40萬票、27萬票分析，「藍營保住基本盤」，而此次自己僅獲36萬票，對比2014年綠營得票率近乎腰斬。對於選票被稀釋，黃偉哲回應「同台競技為什麼我拿不到」，他表示檢討自己是較健康態度。

對於「慘勝」高思博，黃偉哲認為外在環境不佳、大創案皆影響選情。他以紛至沓來形容大創案自己選情的衝擊，黃偉哲也承認誤判此事的衝擊力，「以為初選過就沒事」，直至7至9月間因為大創案遭受其他候選人指責，「曾參殺人的效應就出來了」。

黃偉哲表示「確實因為民眾的疑慮而受傷」，他在節目再次重申，大創案由於各方皆有提告，已進入司法階段，待司法過程走完，再視結果評論功過是非。

黃光芹問到這次選舉過程，綠營在台南的輔選是否有整合？誰是主要助攻？黃偉哲不願過多評論，表示在蔡英文面前或造勢演講台前，黨內同志是和諧的「民眾要的不就是這樣」。

他認為在選舉的過程中「人家沒給你丟石頭，就感謝了」，黃偉哲也指出輔選團隊中以林俊憲、王定宇最賣力；黃光芹問到陳亭妃？黃偉哲回應「她有站台和當主持」。

選後結果分析，綠營失去高雄市長席次被解讀為大輸。黃偉哲以2014年國民黨經驗對比，認為民眾不滿的原因來自於事務（公投）、針對過去不滿的政策（年金、ㄧ例一休）算總帳，「的確成為民怨的出口」。黃偉哲指出，外在大環境欠佳，即使蔡總統提出施政數據「但民眾是無感」。

選舉過程意識型態操弄，「東廠事件」傳出，黃偉哲直言表示「聽了就想說『完了』」，他更建議「台大事件（拔管案）應趕快落幕」。至於「中國因素」對選情的影響，黃偉哲認為，雖有影響，但民眾更關心的是後續處方式。同理，選前「假新聞議題」，他則覺得民眾眼中更看重政府應拿出對策。

民進黨選舉失利，但僅蔡英文辭去黨主席職務，賴清德、陳菊則是請辭後獲慰留。黃光芹質疑「鐵三角沒變」如同重蹈覆轍？黃偉哲則反問「總統能辭嗎」，他認為賴清德任內閣才1年，陳菊任總統府秘書長只是總統傳聲。黃偉哲認為「放火的人應自己出來」，內閣閣員「應接地氣而非吹冷氣」。如無法聽建言，閣員雖下台負責「但也拖累民進黨」。

12月25日即將上任，黃偉哲首要將針對台南市被詬病的交通問題進行改革。在兩岸定位方面，他傾向將政治放一邊，不去談政治意識形態，也不向九二共識傾斜。黃偉哲任內將發展觀光振興經濟。

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