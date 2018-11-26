明年6月長榮直飛名古屋 即日起開放訂位

長榮航空自明年6月6日起，將開放桃園直飛日本名古屋航線，每日一班。 圖／長榮航空提供

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長榮航空自明年6月6日起，將開放桃園直飛日本名古屋航線，每日一班。明年第三季也將陸續開放桃園－青森、桃園－松山航線，而東京成田、大阪、沖繩、仙台等航線也會陸續放大機型與增班，預計明年長榮航空日本航線整體機位數將增加一成以上，每週飛航日本班次增達146班。

長榮航空推出的桃園機場直飛名古屋航線將以波音787-9夢幻客機飛航，每日飛航一班，座位數304個，其中26位為商務艙、278位為經濟艙，即日起開始接受訂位。

桃園－名古屋每日飛航時間為早上7點55分，抵達時間為早上11點45分，飛行時間3小時50分；名古屋－桃園每日飛航時間為下午12點55分，抵達時間為下午3點10分，飛行時間2小時15分。

長榮航空飛東京成田、大阪、沖繩、仙台等航線將依據787新機交機時程，陸續放大機型與增班。長榮航空總經理孫嘉明表示，787新機陸續交機後，機隊的運用將更具彈性。

孫嘉明說，明年長榮航空會重新調整日本航線運能，包括新增名古屋、青森、松山等航線，還有增加桃園飛往東京成田、大阪航班的座位數，其主要營運機型將陸續改為787或A330-300，桃園飛仙台航線也將由現行每周4班改為每天1班、每周7班，桃園飛沖繩則增為每天2班。

名古屋是日本中部地區的政經與交通樞紐，近郊有黑部立山、合掌村、飛驒高山、富山及金澤等熱門的自然及人文景點，為了鼓勵民眾提早規劃行程路線，長榮航空推出早鳥優惠票，桃園直飛名古屋的來回機票最低未稅價7392元，同時將與旅行業者推出單點或多點進出的優惠團體行程。

長榮航空目前共計飛航日本東京、大阪、札幌、函館、仙台、小松、福岡、沖繩8個航點，每周航班122班，今年也提供青森、秋田、福島、熊本、松山、長崎、德島等航點的包機服務，共117班，明年增飛名古屋、松山、青森後，每周飛航日本班次將達146班。

(中時 )

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