《人面魚》登首週末票房冠軍！彩蛋可見「幸福的許瑋甯」

2018年11月26日 16:45 中時 徐桐炘

黃河和許瑋甯在片中還在甜蜜期，未遭遇「紅衣小女孩」詛咒。（威視提供）

恐怖片《人面魚 紅衣小女孩外傳》儘管上映當週遇台灣九合一大選，多數民眾忙返鄉排隊投票，仍舊開出票房佳績，首周末三日票房開出台北571萬，全台2488萬的好成績，刷新2018年首三日國片開片票房冠軍，並成為當週新片票房冠軍，今釋出彩蛋花絮，但許瑋甯透露接到第三集邀約時瞬間反應是：「不要！怎麼還有！？」

《紅衣》演員許瑋甯、黃河、楊丞琳、高慧君、劉引商、詹宛儒全回歸，黃河和許瑋甯再度扮演苦命鴛鴦志偉、怡君，嘻笑打鬧地走入《人面魚》中的凶宅場景，對於三度扮演怡君志偉這對苦命鴛鴦，許瑋甯不諱言原抗拒演出，但看完劇本後反而慶幸可以參與客串，「算是一個慰藉，可以看到開心的志偉和怡君，不管是對我還是對角色，等於是做了100分完美結尾！」

黃河也表示：「覺得很開心，又可以再和瑋甯碰到面，讓兩個角色更完整，並且讓角色留在最開心的時候。」影迷們更在看完片對片尾的兩顆彩蛋驚喜萬分，大讚製作團隊誠意十足，表示：「看完兩個彩蛋，不僅三集成為一個圓，整個魔神仔宇宙的時間軸和世界觀全完美串連！」

高慧君很意外有自己的角色，但她點出第2集到第3集的內容其實是倒敘法，「《紅衣2》的小詠晴還在我的肚子裡。」劉引商則笑說拍攝時就像與老朋友們相見，更祝福該系列可以拍到第9集，「繼續拍下去。」該片全台熱映中。

(中時 )