公費流感疫苗一再出包 藥廠聲明：已送回法國檢驗

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公費流感疫苗又出包，食藥署十月又在邊境查到一批不同批號，高達43萬劑中，又有4支出現黑色懸浮物，已全數被食藥署扣下，並未流入市面。食藥署初判，這次主要是外觀有問題，藥劑本身則無變質。

對於這次再度出現不合格疫苗，藥廠賽諾菲發出聲明表示，該批號疫苗(R3J71)中4劑疫苗外觀出現黑色懸浮物，與先前變色疫苗為不同批號，已全由主管機關封存，未流入市面，在接獲這次流感疫苗目測可見懸浮顆粒通報後，已並配合相關主管機關，將問題疫苗於上周末前寄送回法國總公司進行檢驗，並要求總公司盡速提供檢驗及調查報告，以盡快釐清事件發生的原因。

以下為聲明全文：

賽諾菲極度重視本次流感疫苗事件，對於事件的發生以及本事件造成社會大眾的不安也感到非常遺憾。11月26日食藥署證實賽諾菲的流感疫苗，在疫苗進入市場供民眾接種前，由食藥署執行例行檢驗封緘程序時，發現4劑疫苗外觀出現問題（黑色懸浮物）。此批號疫苗(R3J71)與之前變色之疫苗(R3J80)為不同批號之疫苗，而此批號43萬劑已全數由主管機關封存，並未放行到市場。

在接獲本批次流感疫苗目測可見懸浮顆粒之通報後，主管機關已於上周將發現黑色懸浮物的疫苗提供給本公司，本公司並配合相關主管機關，將問題疫苗於上周末前寄送回法國總公司進行檢驗，並要求總公司盡速提供檢驗及調查報告，以盡快釐清事件發生的原因。

本公司向來重視產品安全及品質，包括定期針對廠房設施及製造程序進行嚴格品質檢查及把關，務必要求產品符合國際及當地最高安全標準，並積極與相關主管機構及部門合作，盡速釐清疫苗出現懸浮顆粒的原因。

賽諾菲股份有限公司

2018年11月26日

(中時 )

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