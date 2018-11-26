德國國際發明展 二信高中「殺菌隱形口罩」摘金

2018年11月26日 17:33 中時 張穎齊

二信高中學生郭耘安、劉淑萱研發的「殺菌隱形口罩」，是將傳統大型口罩，改變縮小放在鼻孔內使用，具有巧思且又環保，榮獲德國紐倫堡國際發明展金牌。（張穎齊攝）

二信高中電機科主任劉兆祥協同科大教授蔡彥欣，共同指導二信高中學生郭耘安、劉淑萱研發「殺菌隱形口罩」，並前往參加2018德國紐倫堡國際發明展，勇奪金牌，另外許凱威同學則以「光電量子能量晶片」獲得銅牌，3人為國爭光，消息傳回學校，師生都感到很欣慰。

德國紐倫堡國際發明展，今年已邁入第70屆，是全球首創也是世界歷史最悠久的創意競賽，由於規模是全球最大，評審也相當公正，參賽者則來自全球各國，競爭格外激烈。

二信高中表示，這次獲得金牌獎的「殺菌隱形口罩」，是二信創作團隊將傳統大型口罩，改變縮小放在鼻孔內使用，同時具有殺菌功能及清洗重複使用的革命性產品，將纖維經獨特有機化合物殺菌配方處理，經國際標準SGS檢測，殺菌率達99.99％，使用安全無負作用、無污染，獲大會評審一致好評，勇奪金牌。

校方說明，另外具有改善人體微循環保健養生的「光電量子晶片」，使用者可藉此產品吸收微電波，透過量子共振，幫助細胞自我修護，有恢復人體自我療癒的功能，獲得大會評審青睞，榮獲銅牌。

校方指出，二信高中自2009年參加國際發明展，至今已經累計60金39銀23銅，德國紐倫堡是全球最知名、最有歷史及規模的世界級競賽，二信學子在老師的指導下，挑戰國際競賽，並獲得好成績，表現學生在「國際移動力」的成果。

(中時 )