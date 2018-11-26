影》獨家）警換新手槍後頻傳走火 卻被十年前的這東西瞬間解決

2018年11月26日 16:54 中時 謝明俊

台北市刑大新採購防槍枝走火利器─槍膛安全索。〔謝明俊攝〕

警政署新採購德造華瑟PPQ2手槍，換裝後槍枝走火事故不斷，臺北市刑大大隊長葉超鴻特別指示刑大教官楊達人找方法解決，楊達人絞盡腦汁下想起10年前友人送他一條美製槍膛安全索，趕緊從抽屜裡翻出來，一試就合用，葉超鴻立即指示買了300條分發給外勤刑警及特勤中隊使用，大幅提升市刑大幹員用槍安全。

警用新手槍華瑟PPQ2，從全面換裝以來，因是無保險新式設計概念，與警方過去使用的史密斯90手槍不同，全國各機察關至少發生21起以上的槍枝走火意外，讓各機關對如何維護槍枝使用安全傷透腦筋。

月前，北市信義分局再度發生分局裝檢時，不慎槍枝走火事件，承辦人員記過調地，處分相當重，但也引起臺北市刑大大隊長葉超鴻注意，認為身為領導幹部不能一直以處分出事的基層同仁來結案，要實際幫同仁從根源想辦法解決問題，才是正道，於是指示刑大教官楊達人想想辦法。

楊達人受命後絞盡腦汁想過許多方法，甚至還翻出舊史密斯90手槍的橙色空膛指示器，裝進新槍後，並不能合用，此時，楊達人看見藏放在抽屜深處的一個長條狀塑膠製物品，他突然靈光一現，「就是它了！」

這個長條狀塑膠製品，名稱叫做槍膛安全索，是由美國一家軍事用品廠約在10年前發明出來的，發明的起因就是，因當時包括克拉克在內的無保險手槍開始流行，引發許多槍枝走火事件，廠商特地研發出來用於安全清槍，使用者可以將安全索整個塞入槍膛內，由槍管頂端露出一截安全索，以顯示槍膛內無子彈，如果膛內有子彈時，安全索就無法塞入槍膛，可以將子彈退出槍膛，完成全安清槍。

楊達人的一名友人，就在10年前到美國參觀一個輕兵器展示會，生產槍膛安全索的廠商也到會場，分送這個新發明的槍膛安全索給參觀民眾做為推廣，友人回國，根本搞不清楚安全索用途，就丟給楊達人作紀念，楊達人因不知全安索有何用途，所以也將安全索直接丟進抽屜，一放就是10年。

楊達人翻出安全索，還不確定名稱、用途，還請了熟悉英文的長官上外國網站搜尋使用教學影帶，才確定這個東西是用於清槍安全上，楊達人將手上唯一一條安全索試用在新手槍上，發現完全合用，楊達人立刻向葉超鴻報告，葉超鴻立刻指示採購300條發給各外勤隊使用。

但楊達人接下來又碰到難題了，國內的軍品代理商根本沒人代理進口這個產品，楊達人費了好一番功夫，才找到一家軍品代理商願意幫忙採購進口，最後才順利以每條250元價格買進300條安全索，並在上週開始發放使用，大幅提升刑大槍管安全，引來其它分局羨慕不已。

(中時 )

警用槍自從換新後，就常傳出槍枝走火的意外。