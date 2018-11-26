公投大排長龍浩子棄投 阿翔花2小時排隊

浩角翔起出席「豬事圓滿尾牙宴」活動。（圖片提供：華山基金會）

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浩角翔起今（26日）出席「豬事圓滿尾牙宴」活動，邀請弱勢長輩提前吃尾牙，阿翔表示，主持民視《綜藝大集合》拿下今年金鐘綜藝節目主持人獎，主持人都想犒賞工作人員，謝忻就提議帶大家出去玩， 2人便合資帶工作人員到沖繩玩，但因胡瓜時間比較忙無法參與，只好另外再找時間請工作人員吃飯。

面對接下來的尾牙旺季，阿翔表示：「一直以來尾牙場都沒有很多，今年應該也是跟往年一樣，大概只有8場左右」，年初才剛環遊世界回來的浩子則開玩笑說：「我一定比去年多！」引發全場大笑。浩子與阿翔2人接下高雄夢時代跨年晚會的主持少了胡瓜，他們表示：「人多一定會熱鬧，若只剩下2個人主持，也一定會把晚會炒的很熱鬧，與粉絲一起倒數。」

對於九合一選舉綁公投，浩子表示，一早起來看到各地投票所都大排長龍，便沒有去投票，阿翔與老婆帶著小孩一起去投票，花了將近2小時時間投票，而老婆則帶著小孩在學校溜滑梯，但因為時間實在太久，後來老婆便帶著小孩先去吃飯，等他投完才過去會合。

阿翔透露，自己從小是阿公阿嬤帶大，但現在行動不方便，幾乎快忘記他是誰，每次在電視看到他就很開心，「他們以前看我都很正常的感覺，但現在回去看到我好像在看明星，還會問我錄影的感覺」，一旁的浩子開玩笑說「阿公有女藝人好看嗎？」讓阿翔秒回：「阿公沒有，爸爸才有！」

(中時 )

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