台北市》遭自家人捅刀累了？ 陳景峻坦言想休息

民進黨籍北市副市長陳景峻今受訪表示，自己累了，已向柯文哲表達想休息的意願。（吳堂靖攝）

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民進黨籍北市副市長陳景峻選舉期間，數度公開挺柯文哲，遭到自家候選人姚文智放話要「處理」，如今選舉落幕，小內閣將重新洗牌，外界關注陳動向。陳景峻26日受訪表示，長期以來擔任柯綠橋梁，但此次選舉雙方又產生疙瘩，還有人要他退黨，坦言「真的想休息了！」

自詡為「柯綠橋梁」的陳景峻先前因公開挺柯，引發姚文智不滿，要求黨中央處理，陳當時以「民進黨不會開除優秀、忠貞的黨員」回擊，如今選舉結束，陳景峻坦言，上次民進黨提名姚的時候，自己就想休息了，但因為柯希望他留下才繼續， 現在既然忙完了，想說給自己放空一下，已向柯表明想休息的意願。

媒體詢問未來柯綠是否仍有合作空間，陳景峻表示，當然！他認為柯還是要跟民進黨合作，現在民進黨執政，地方中央還是要合作，政策才能一貫執行，況且柯當初也是民進黨支持出來，雖然最後一年雙方有不一樣的想法，但雙方還是朋友，既然是朋友有誤會就好好溝通，未來還是可以合作。

陳景峻表示，一直擔任雙方的溝通橋梁， 希望化解中央地方的誤會，不要讓誤會越來越深，但這次因選舉關係，又有一些疙瘩，自己被深綠的罵死了，還有人要他退黨，但秉持做人要有情有義的理念，自己作為北市副市長理當出來幫忙市長，但選舉是一時的，柯綠仍是要合作。

媒體追問是否因自家人「捅刀」想休息、為何不繼續留下輔佐柯？陳景峻先是乾笑，他表示，不是啦，太太已經退休了， 希望自己也能夠休息一下，回家幫忙照顧小孩。

(中時 )

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