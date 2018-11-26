南投》警察帶職選村長挑戰成功 將退休服務部落

2018年11月26日 17:06 中時 楊樹煌

南投縣的仁愛警分局偵查隊偵查佐石金水，此次帶職參選仁愛鄉中正村長，挑戰現任村長高金水，開票結果，挑戰成功，今26日銷假返回分局上班，同事們賀聲不斷，但他表示，馬上要辦理退休申請，要把時間留給家人與生長的部落，專責負起服務部落的責任。

仁愛鄉本屆基層村里長選舉，有多位具警察背景的都投入選戰，最為有趣的還是，現任偵查隊偵查佐古金水，毅然請假帶職參選中正村長，挑戰現任村長石金水，由於兩人名字都叫「金水」，2人的對決，成為選戰亮點，因為不管誰輸誰贏，未來的中正村長都叫「金水」。

古金水在投入村長選舉時表示，警察本就在基層服務村民，希望能以他的熱誠感動村民；如順利當選即申請退休，回歸村里，以他的熱誠全心專職來服務村民；選舉結果，石金水以353票贏得競選連任的現任村長，挑戰成功。

已從警30年的石金水，當選村長後，今天銷假返回分局上班，分局內賀聲不斷，他表示，退休手續會趕在12月25日村長就職前辦妥，雖然有同仁都為捨棄約8萬元月薪的刑警工作，回去幹村長，覺得有點可惜，但他很淡然，認為現在不退，再過幾年也要退，趁現在返鄉陪陪家人，還可專責為部落奉獻，反而更有意義。

仁愛鄉另有位退休警察巫再生，今年也投入精英村村長選舉，還是以超高票順利當選，將可延續社區，擴大為全村村民繼續服務。

(中時 )