意大利電影大師、《末代皇帝》導演貝托魯奇逝世 享年77歲

2018年11月26日 16:59 中時電子報 盧伯華

電影《末代皇帝》簡介

意大利電影大師、電影《巴黎最後探戈》與《末代皇帝》導演貝納爾多．貝托魯奇(Bernardo Bertolucci)在與癌症奮鬥十餘年後，於周一早晨逝世，享年77歲。

據外媒報導，貝托魯奇的公關人員夏維(Flavia Schiavi)說，貝托魯奇於週一早上7點死於癌症。

被稱為電影奇才、意大利電影大師的貝托魯奇最著名的史詩級電影，當屬描述清朝覆亡時的最後一任皇帝溥儀的電影《末代皇帝》，他所執導的這部電影贏得了9項奧斯卡獎，同時他也成為第一位、也是唯一獲得奧斯卡最佳導演獎的意大利人。《末代皇帝》由英國名製片傑里米．托馬斯（Jeremy Thomas）製作，它首次獲得中國政府特許在北京紫禁城故宮內拍攝許可。

他在早年執導由馬蘭白蘭度主演的《巴黎最後的探戈》雖引發高度爭議，但亦成為經典之作，影響了幾代電影製作人。他以極富故事性手法，大膽探索政治、人性與性禁忌的風格，已在全球電影史上立下標竿。

貝托魯奇於1941年3月16日出生在意大利北部城市帕爾馬(Parma)的一個富裕家庭裡，從小就才情出眾。他的父親是著名詩人和作家阿提奧里奧．貝托魯奇(Attilio Bertolucci)，他獲父親藝術天賦的遺傳，在21歲以詩作獲獎，後來投入電影工作，決心成為一名電影製片人。

他於1961年開始擔任另一位意大利詩人皮爾．保羅．帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）的助手，並在帕索里尼的第一部電影《阿卡托尼》（Accattone）中飾演一名羅馬的皮條客。隔年貝托魯奇就開始進行自己的首部電影《死神》(The Grim Reaper)，從多個角度對一名羅馬妓女的謀殺案進行調查，這部電影曾參加過威尼斯電影節，頗受矚目。

(中時電子報)