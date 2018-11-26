2018暢銷書榜看台灣！「中年覺醒」預見高齡社會冷暖人間

2018年11月26日 17:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從暢銷書榜看台灣趨勢！剛告別九合一大選的激情，緊接著2018年也要到了尾聲！今年依舊是動蕩不安，中美貿易戰攸關全球經濟，而台灣的隱憂又有少子化危機！今年台灣老年人口突破14%，這也象徵正式邁入高齡社會！高齡化社會如何面對疾病、健保，甚至家人罹病等長照等問題。

當國人關注此議題時，誠品書店也在年終前公布2018暢銷書榜，其中「中年覺醒」深獲共鳴！龍應台《天長地久：給美君的信》與張曼娟《我輩中人：寫給中年人的情書》，書寫中年人面對照護年老父母、自我清算與和解的覺醒，深受讀者感動，雙雙登上年度暢銷排行榜。

此外，在Instagram擁有近19萬粉絲擁護的香港新生代作家不朽，今年夏天才從大學畢業，以《想把餘生的溫柔都給你》拿下TOP2，是年度表現最佳的華文作品！有口碑的世界知名作家，新作續航力高，睽違5年未出書的丹．布朗以《起源》奪下TOP1，7年前出版《1Q84》後首度發表長篇鉅作的村上春樹也以《刺殺騎士團長》登上暢銷榜。

對照2017年「不當濫好人」的閱讀趨勢，2018年「自我覺醒」的力量崛起。除了龍應台與張曼娟來到人生中途面對父母老化、尋思自我的中年覺醒。香港作家「不朽」在新書《想把餘生的溫柔都給你》，用溫柔的筆觸撫平青春的躁動與遺憾，高居誠品書店年度TOP2；台灣暢銷作家Peter Su的《在顛沛流離的世界裡，你還有我啊》，則鼓勵年輕讀者走向未知的前方，拿下TOP8。

進口家具貿易商「來思達」創辦人謝貞德，創業自傳《Re-Think重新思考》分享他「反敗為勝」的人生旅程，內容引人入勝登上TOP5。除了睽違多年再出新作的丹．布朗、村上春樹登上誠品書店年度排行榜，許多國際級暢銷作家新作，也持續受到讀者喜愛。日本本屋大賞作家川口俊和的新書《在謊言拆穿之前》、東野圭吾新作《第十年的情人節》。

(中時電子報)