回饋母校 台灣最速男楊俊瀚攜手業者贈無動力跑步機

台灣田徑選手200公尺全國紀錄保持人楊俊瀚和台中品瑞國際捐贈送一台弧形無動力跑步機給母校「花蓮縣立玉東國民中學」，工作人員一大早六點從台中出發前往花蓮。（馮惠宜攝）

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楊俊瀚擔任品瑞國際事業健身器材PINRAY有氧系列產品廣告代言人，也和品瑞國際事業有限公司聯名，損贈送一台PR-888 PINRAY RACER FIT弧形無動力跑步機給母校。（馮惠宜攝）

有台灣最速男美名的：台灣田徑選手200公尺全國紀錄保持人楊俊瀚受台中品瑞國際之邀一起推廣全民健身運動，在擔任廣告代言人之外，楊俊瀚更不忘國中啟蒙母校的栽培，與品瑞國際事業有限公司聯名，捐贈送一台弧形無動力跑步機給母校「花蓮縣立玉東國民中學」，期盼回饋資源相對缺乏的東部母校，期許學弟妹們也能有更優越的成績與表現！

品瑞國際工作人員一大早六點從台中出發前往花蓮，執行長許品心表示：「楊俊瀚是一位懂得感恩心很溫暖的青年，即使離開母校多年，仍然心中充滿感謝，非常值得大家學習！品瑞國際事業也與有榮焉。」當天校長鐘協衡、田徑教練杜鎮宇等全體老師合影留念。

楊俊瀚去年2017年亞洲田徑錦標賽男子200公尺、世大運100公尺奪雙金。今年又在雅加達亞運田徑男子200公尺，以20秒23打破台灣紀錄，拿下台灣在亞運隊史上首面男子200公尺獎牌。

品瑞國際事業所打造的PINRAY健身器材品牌，舉凡商用健身器材等級產品：從跑步機與有氧系列商品、到重量訓練、Crossfit 、槓、槓鈴、全框半框等皆非常齊全，此次也希望透過與楊俊瀚攜手回饋偏鄉學校，讓台灣運動風氣不分城鄉都能蓬勃發展。

(中時 )

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