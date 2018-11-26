惠文國小邀韓國姐妹校 賞花博同上課

惠文國小姐妹校韓國光陽製鐵小學來訪，惠文同學（右）與韓國同學（左）同上錢幣電池科學課，覺得好驚奇。（黃國峰攝）

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惠文國小姐妹校韓國光陽製鐵小學來訪，韓國同學上團體長跳繩，越跳越Hight。（黃國峰攝）

台中市去年與韓國光陽市締結友好城市，惠文國小今年5月也應邀前往姐妹校光陽製鐵小學參訪，這次配合台中花博，光陽製鐵小學也回訪惠文國小來台，體驗台灣的小學生活。

韓國光陽製鐵小學校長林鐘賢師生等25人日前來訪，惠文國小特別安排了在地的特色課程，包含台灣特色茶飲製作、科學創意遊戲、傳統工藝智慧積木魯班鎖解秘、團體花式跳繩運動等，讓韓國學生有吃有喝有玩，還有運動健腦消耗體力！

第一堂課由惠文師生與韓國學生一起搓洗愛玉子，做成檸檬愛玉，接著揉麵團做粉圓，再下鍋煮製作成珍珠奶茶，體驗台灣冰品文化。第二堂課則是讓甫獲得全國科展團體銀牌的惠文國小發揮實力，設計創意科學遊戲讓學生用番茄及硬幣製作成錢幣電池，惠文與韓國同學二二小組共四人，共同組好電池，當接上LED時瞬間發亮，讓小朋友們都很驚奇。最後一堂是團體長跳繩的運動課，讓大家動動身體，培養團體好默契。

惠文國小校長曾金美表示，有朋自遠方來，除了安排他們導覽高美濕地生態環境、國立自然科學博物館、東海大學路思義教堂的建築特色，也帶他們參觀了2018台中世界花卉博覽會后里馬場森林園區，讓國際友人好好領略台灣風土人情之美。

(中時 )

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