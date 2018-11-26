準備好了沒？ PUMA螢光夜跑報名看這裡

2018年11月26日 17:07 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

每年令跑友期待的PUMA螢光夜跑今年已經邁入第13個年頭，在台累積超過20萬跑友共襄盛舉，明年比賽將於4月6日及4月13日在台北、高雄兩地起跑，報名從今年11月30日起開放多元報名，跑友們可別錯過。

今年比賽分為菁英挑戰組（約21公里）、螢光體驗組（約10公里）、公益愛跑組（約5公里）及校園星Run組（約5公里），菁英挑戰組和螢光體驗組都是限時180分鐘完成，這兩個組別都是台北站限額4000人、高雄站限額2500人，公益愛跑組台北場限額2000人、高雄場1000人，校園星Run組台北站限額2000人、高雄站限額1500人。

報名方式及日程方面，菁英挑戰組、螢光體驗組及公益愛跑組都有兩種報名方式，分別是個人抽籤報名、購鞋免抽籤報名，個人抽籤方面是11月30日到12月12日開放登記，12月14日公布中籤者，購鞋免抽籤報名是11月23日到12月12日購鞋取得免抽籤序號卡，並於11月30日下午2點到12月12日2點報名。

校園星Run組的報名方式是大專學生10人以上組團免抽籤報名，報名時間為11月30日到12月12日，詳情可上PUMA螢光夜跑活動官網http://www.puma-nightrun.com.tw/查詢，或是在LINE搜尋加入「@puma-nightrun」 或「PUMA螢光夜跑」。

2019 年 PUMA 螢光夜跑臺北站路線將特別邀請國際田徑總會 AIMS 團隊來臺丈量，正式路線長度 21.6 公里（台北站）獲得 AIMS 與 IAAF 認證，提供跑友更國際化的數據紀錄。

(中時電子報)