當選信義鄉長 全志堅強調：各族群一起安心生活

2018年11月26日 17:29 中時 沈揮勝

全志堅當選信義鄉長，強調一定會讓原住民、非原住民一起安心生活。（沈揮勝攝）

當選信義鄉長的全志堅（右），目前任職信義鄉農會企劃部主任。（沈揮勝攝）

南投縣信義鄉長寶座，全志堅、全正文與伍聰仁3人角逐，農會出身的全志堅席捲過半選票勝出；由於自去年底來，漢人租用原保地問題在原鄉鬧得沸騰、選舉期間耳語四起，全志堅當選後展現誠意，26日拜會非原住民籍的鄉代會主席邱瑞榮，表達一定盡其所能，讓原漢和諧一起安心生活。

全志堅同時還拜訪信義鄉農會總幹事黃志輝，以及李國源等非原住民籍鄉民代表。他說，原保地續租或收回等問題，攸關原鄉之非原住民生計，信義鄉原住民與平地人長期和睦生活，早已是生命共同體，誰忍心坐視熟識的漢人朋友，為此活不下去？！

他解釋此乃執政中央所下決策，鄉公所只是無奈、被動執行；就任後將研商解套，看是建議暫緩執行，或是找出其他兩全其美的辦法解決。

全志堅此戰對手實力強勁，包括鄉公所社會課長伍聰仁，以及同氏族、學識聲望具高的民和國中校長全正文；選舉期間看似一團和氣，但具針對性、不利於他的原保地耳語卻在街坊聚落間流竄。

不過24日晚間票才開一半，就讓支持者鬆一口氣，因為不管是原民或漢族，他都領先過半。究其原因，他的老同事梅子夢工廠廠長張志雄認為，全志堅擔任農事指導員10多年，輔導與協助農民熱心誠懇，原住民或漢人都信任他個性與為人。

除強調和諧安心生活，全志堅期許延續現任鄉長史強規畫或執行中的農業觀光建設，並結合梅子夢工廠等農會經驗，活絡原鄉經濟帶動繁榮。

未能勝選的全正文、伍聰仁則分別以「輸得乾淨，贏得價值」、「一切恢復平靜，太陽依舊東起」祝福全志堅當選新科鄉長。

(中時 )