天然呆？17歲女高中生搭錯車　還忘記自家住址

2018年11月26日 17:09 中時 黃國峰

林姓女高中生因深夜搭錯車迷路又忘記自家住址，幸員警用警用電腦查出住址，平安將他送回家。（黃國峰翻攝）

中市一名高中女學生，因搭錯車，深夜逗留在永春路上，神色慌張，附近店家覺得有異協助報警，中市警局第四分局春社派出所員警到場瞭解，17歲林姓女學生，疑因過於緊張，哽咽得說不出話來，不過員警使用警用電腦查出她的住處，其實就在附近的五權西路上，由於正值深夜，員警好人做到底，主動將她載回家。

日前深夜10時30分，因下課延遲，林姓女高中生一下課趕到公車站，見公車剛好到站，急忙上車，一時不查看錯公車號碼，直至車行約10分鐘，發覺街景不一樣，才驚覺搭錯公車，立即按鈴下車，但夜已深，林女下車後，一時分不清身處何處，慌亂得東張西望，附近店家覺得有異，報警協助。

春社派出所員警到場，詢問她住址，疑因太緊張，林女卻回答不出來，只說得出名字及年籍，而且又沒帶手機，無法跟家人聯絡，幸員警使用警用電腦，查出林女住處，僅離此約1公里的五權西路三段上，因夜已深，擔心女生夜歸的安全，員警好人做到底，主動將女學生載回到家，讓還在外地工作的林女父親非常感激，頻頻感謝員警熱心協助。

春社派出所長董力勳表示，助人為快樂之本，民眾若搭錯車莫驚慌，先辨識路名或地標再報案，警察必熱忱提供必要的服務。

(中時 )