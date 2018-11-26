「要不要恢復中國史」將推公投 綁明後年大選

2018年11月26日 17:54 旺報 簡立欣

彰顯主流民意！受到「公投元年」10個公投案有7案過關的啟發，反去中歷史課綱連署召集人、國立嘉義大學歷史系教授吳昆財表示，刻正醞釀舉辦「恢復中國史」公投連署，明年4月起跑，希望能和2019年底立委選舉或是2020總統大選一起投票，不讓少數人來決定台灣下一代學習中國史的權利；目前除了設定議題，最重要就是找人找錢。

今年8月，教育部課審大會通過將12年國教高中歷史課綱分成台灣、東亞及世界等3個分域，並明確提到「中國史納入東亞史的架構下討論」，中國史不再單獨存在。許多歷史學者不滿教育部此舉，吳昆財更直指這就是民進黨政府三階段「去中國化」的完結篇，台灣史從一個章節，變成一本書，最後再把中國史「作掉」，因此他發起反去中歷史課綱連署，短短幾周就有海內外學者專家、中研院士等上萬人響應。10月25日台灣光復節，吳昆財又和多位學者專家宣布展開「新三自運動」，歷史教育自己救、自己寫、自己教。

吳昆財26日受訪時確認會辦歷史課綱公投。他感慨地說，現在的蔡政府讓他想到隋煬帝末年，忠臣策士苦勸不要修離宮、造龍舟，隋煬帝聽不下去，犯錯後還不知悔改，傷透老百姓的心！「政治應該是專家治理，今天搞到要全民來決定政策走向，就是政府失能；再者如果所有事情都要交給公投，要這個政府幹嘛？」公投勞民傷財，會動用到公投真的是因為它是人民主權最後防線。

他說，其實8月就有很多支持者建議將課綱議題列為公投案，問題是當時時間太倉促且沒有資源，因此暫緩。不過他目前已經在規畫歷史新課綱公投事宜，首先是議題設定，題目暫定為「你是否同意國高中歷史恢復傳統的中國史課程」，並準備明年4月人力、物力到齊之後提出連署，會在全台舉辦至少30場說明會；至於公投日期有2019年底立委選舉或是2020年總統大選等兩個時間點。

「人力、物力當然是多多益善！」吳昆財說，公投是組織戰，前期宣傳非常重要，東奧正名和以核養綠後面都有一群人支持，包括反同都有基督教會的協助；他首先要去了解公投連署如何運作，接下來希望找到縣市政府或民間團體等資源，有錢出錢、有力出力。他雖只是一介書生，但是事在人為，希望把歷史課綱這個公共政策的議題，化成書面的公投連署。

此外，歷史課綱公投結合立委選舉或總統大選，這個時間點也有意義，吳昆財表示，因為總統大選涉及國家定位、兩岸政策，對於「下一代要不要讀中國史」這個問題，候選人必須表態。

(旺報 )