伊正忍喪父痛天天拍戲 頭七這天崩潰痛哭失聲

2018年11月26日 17:20 中時 林淑娟

伊正聊起父親時忍不住痛哭。（林淑娟攝）

伊正聊起父親時忍不住痛哭。（林淑娟攝）

伊正聊起父親時忍不住痛哭。（林淑娟攝）

伊正聊起父親時感傷。（林淑娟攝）

藝人伊正的父親王松喜20日因心肺衰竭病逝，享壽82歲。伊正26日出席公視新創電影《完美正義》首映會後，被問到此事，已忍著喪父之痛多日、持續每天拍戲的他，終於情緒潰堤，忍不住數度痛哭失聲。他說，爸爸這10多年都和他同住，父子倆長得很像，個性對立又非常愛彼此，「所以爸爸走，對我來說好像另一半不見了。」

伊正說，他爸爸日前突然覺得頭暈送醫，到院時血壓只剩40，經檢查是肺積水，送進加護病房，不料病情急轉直下併發肺炎，住院五天後心肺衰竭過世，他說80多歲的爸爸雖然身體在老化，但一直覺得還可以活很久，過去只有氣喘等小病痛，也進出醫院多次，根本沒有預期會說走就走，「沒想到這次就再也出不來了！」

他說，爸爸急救時，他竟然有時空錯亂的感覺，看著醫生搶救爸爸的那一瞬間，他反覆問自己：「我到底是在拍哪一場戲嗎？我爸到底救得活還是救不活？」當時醫生要他簽署是否放棄急救同意書，他幾乎崩潰，「要做這種判斷真的好難，好像從兒子變法官，要決定他生或死，真的好掙扎。」他哭到哽咽弟說，當下不斷說「讓我再想想，等其他家人來，我無法獨自做這種決定」，家人根據醫生的報告進行討論後，決定不做外力介入的急救，他看著父親強心針打完，心臟和脈搏停止，他的心也痛到不行。

由於伊正在三立八點檔《金家好媳婦》飾演超級大反派，最近戲份很多的他說已經連續十天沒有好好睡覺，這兩天更是連小孩的面都沒有見到，今天是父親的頭七，他面對媒體的關心終於忍不住釋放壓力痛哭，說是這是他第一次在父親走後情緒潰堤，這幾天面對劇組好友丶面對年幼天真的孩子都必須打起精神，甚至強顏歡笑，覺得自己再也撐不下去了。

他說，媽媽當年一檢查就是胰臟癌第四期，被醫生宣判有3至6個月，後來撐了兩年才走，只是最後半年生活品質很不好，瘦到不成人形，所以比較起來爸爸還算幸運的。他說，媽媽11年前是在家裡離開，走的那天早上也是他發現，他抱著媽媽，感受著她的體溫慢慢降低，「爸爸的最後一刻，也是我把爸爸抱在懷裡、摸著他的頭。我是我們家小孩最幸運的，可以在他們人生最重要的最後一刻陪著他們，對我來說是福報。」

他預計12月8日為父親舉辦告別式，以簡單隆重的追思儀式送父親最後一程，因為82歲已經是喜壽，他希望親友不要過度哀傷，用開心祝福的心情追憶爸爸，爸爸遺體會先火化暫厝在台北，等他12月戲殺青了，再帶爸爸回花蓮老家。

(中時 )