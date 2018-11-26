花蓮》蔡碧仲施政報告處女秀 藍營預告強力監督

代理縣長蔡碧仲（中）前往議會進行報告，與即將卸任的議長賴進坤（左）互動頻頻。（許家寧攝）

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蔡碧仲議會施政報告處女秀，百日革新都是為了花蓮好。（許家寧攝）

大選落幕，花蓮縣議會破天荒延至選後召開本屆最後一次定期會，議長賴進坤發表畢業感言，與即將一起卸任的20名議員道別，代理縣長蔡碧仲則首度對「百日革新」進行施政報告，泛藍議員也預告下周縣政總質詢與審查縣府總預算將「強力監督」。

花蓮縣議會第8次定期大會開議，相較各縣市議會選前已將定期會提前召開完畢，花蓮為全國最晚；蔡碧仲26日下午赴議會進行施政報告前，主持最後一次會期的賴進坤在開議酒會感性祝福13名當選連任議員，不負選民託付，持續監督縣政為花蓮發聲。

蔡碧仲施政報告指出，3個月的代理期間成功承辦雙十國慶煙火晚會，行銷振興花蓮震後觀光，也自詡「日出香榭大道」撙節2億多元公帑，將在年底前完成發包，並說明青年住宅進度，已有3棟完成五層樓建築，後續將視銷售情況再行評估是否續建。

議員李秋旺、笛布斯‧顗賚則提出質詢，認為選後新民意誕生後，要求蔡碧仲承諾未來1個月看守期間，停止人事異動與重大決策，並針對蔡碧仲10月時因花蓮、香港直航斷線撤換觀光處長，要求航空背景的新處長朱耀光年底前為花蓮國際航線牽線。

蔡碧仲澄清，對於過去傅縣長執行的政策措施，並非外界謠傳一味終止，他秉持依法行政，以法律專業幫忙改善、修正，像是解決香榭大道過去因違法招標，無法獲得中央核定補助問題，強調他愛這塊地方，一切都是為花蓮好，未來一個月代理時間，不怕外界檢視。

(中時 )

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