觀眾被刑求拷問 戴上VR眼鏡看人權歷史

2018年11月26日 17:34 中時 李欣恬

黑眼睛跨劇團作品《夜長夢多：異境重返之求生計畫》，劇中使用的VR影像是來自藝術家楊乃甄作品《斷簡》，她重新建構白色恐怖受難者高一生、劉耀庭及黃溫恭的獄中書信與生活場景，成為演出劇情的一部分。（黑眼睛跨劇團作品）

近年威尼斯影展正式將VR（虛擬實境）影片納入獎項，去年藝術家黃心健VR作品一舉拿下該獎，讓這股「VR」風潮也吹進台灣劇場界。黑眼睛跨劇團特別邀請四位新生代創作者陳彥斌、譚鈺樵、周翊誠和楊乃甄合力編創作品《夜長夢多：異境重返之求生計畫》，透過VR影像、參與式的互動劇情，觀眾在過程中不管是被綑綁、刑求拷問、蒙上雙眼等，都像是回到白色恐怖年代，親身經歷受難者曾有的牢獄之災場景與心靈狀態。

演出地點選在國家人權博物館的仁愛樓，編創者之一陳彥斌表示，每場僅限定9名觀眾參與，「觀眾一踏進空間就被分組，帶往不同的空間參與不同內容，透過VR影像和情境安排，近身感受歷史的痛感與傷痕，藉由這樣的衝擊，重新看待人權。」

陳彥斌是編舞家、阿美族人，長年關注原民議題，他表示演出過程將帶領觀眾透過肢體，探索被社會忽視的原民和弱勢族群，「每回經過凱道、台大醫院一帶，總會看見許多弱勢團體長年駐點靜坐抗議，但他們鮮少被關注，我想帶觀眾去發掘，這些藏在社會角落裡，十分重要、卻總是被忽略的事情。」

新生代導演譚鈺樵表示，其中一個片段是還原特務拷問受刑人的手段，把觀眾銬上手銬、綁在椅子上，迫使觀眾承認沒做過的事情，「我們會依隨情節發展，在安全機制防護下，運用特殊技巧拍打觀眾的身體，在這些壓迫情境中，觀眾可重新思考什麼是正義的面貌。」

導演周翊誠表示，將帶領觀眾蒙上眼睛，經歷被壓榨的原民少年湯英伸、被霸凌的玫瑰少年葉永鋕等人遭遇，「去除視覺，更能重新看見被國家機器、社會體制壓迫下的不平等，這樣的體驗，並不是要把觀眾逼到絕境，而是尋求共感，藉此看見歷史的面貌。」

這回演出所使用的VR影像，是藝術家楊乃甄作品《斷簡》，她以《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》一書為靈感，重新建構白色恐怖受難者高一生、劉耀庭及黃溫恭的獄中書信與生活場景，成為演出劇情的一部分。

(中時 )