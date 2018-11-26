網美們的二手拍賣超扯! 驚見見底化妝品與「魚味」沒洗泳衣

一名網友在《Dcard》發文表示，去網美們的二手拍賣卻驚見「魚味」內褲。(翻攝自Dcard)

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中時電子報

網美們的二手拍賣好誇張!一名女網友表示，她近日去參加由台灣六位小有名氣的網路美女所舉辦的二手拍賣，卻發現現場許多商品泛黃、狀況不佳，但最讓這名網友傻眼的，是驚見疑似還有分泌物在上面的連身泳衣。

網美們的二手拍賣。(翻攝自臉書)

這名女網友在《Dcard》上表示，她近日參加網美們舉辦的二手拍賣，卻發現現場的商品狀況十分不佳，普遍商品都沒有進行篩選過。不僅有泛黃的球鞋，更有快用完的腮紅等化妝品，但最讓原po傻眼的，是現場竟還有網美把疑似穿過、卻未清洗的連身泳衣拿出來兜售，且泳衣的私密處布料上，還殘留著不明的白色髒汙，疑似是乾掉的分泌物，讓原po直呼「好可怕」，並表示「是二手拍，不是垃圾堆吧?」

網美們的二手拍賣驚見各種狀況糟糕的商品，更有疑似沒洗、還沾著乾掉分泌物的連身泳衣。(翻攝自Dcard)
網美們的二手拍賣驚見各種狀況糟糕的商品。(翻攝自Dcard)
網友表示，現場販賣的許多鞋子都已泛黃不能穿了。(翻攝自Dcard)

貼文一出立即引起網友的熱烈留言，有人表示「還以為是舊衣回收，但沒洗過丟舊衣也有點…」、「好噁!」，更有網友表示「聞到魚味」，另外也有網友覺得最誇張的是快用完的化妝品，表示「見底的也很誇張!該不會是覺得自己用過有附加價值吧」。

(中時電子報)

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