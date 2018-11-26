日本新潟藝專師生彰化溪湖高中友誼交流

日本新潟藝專師生40人26日到溪湖高中交流。（鐘武達攝）

友善列印
中時
溪湖高中以溪湖福安宮的錢母作為送給日本學生的見面禮。（鐘武達攝）
溪湖高中學生與日本新潟藝專學生透過藝術學習建立好友誼。（鐘武達攝）

溪湖高中為拓展學生國際視野，且要讓無法參加國際教育旅行的學生不用出國就能與外國學生交流，2年前與日本新潟藝術暨設計專門學校簽訂合作協議，26日新潟藝專師生信守承諾來訪，雙方學生透過藝術創作互動打破語言隔閡，很快就變成好成友。

日本新潟藝專師生訪問團由校長加藤一人帶隊，他說，每年都非常期待這個時候，他個人已經來台至少8次，台灣很友善，希望雙方的互訪能增加彼此的認識，讓學生的視野更寬廣。

新潟藝專學生帶來設計專業指導溪高學生設計漫畫插圖體驗，雙方藉由分組活動交談與溝通，再將合作完成的插圖成品製成別針作為紀念品，溪高學生則準備溪湖鎮福安宮的「錢母」送給新潟藝專學生當見面禮。

交流活動剛開始，雙方可能是陌生不太敢說話，但在日方學生大方教導插圖別針創作的帶動，氣氛逐漸熱絡。溪高學生說，日本學生的專業與專注力讓人印象很深刻，職人精神名不虛傳。

溪高校長楊豪森表示，透過互訪交流，該校學生可以用英語與外國人溝通，並了解外國學生的校園生活。另為提昇學生語文能力，該校選修課程還包括法、西、德、日、越等國語言，多學1種語言，就多1種競爭力。

(中時 )

提供更優質環境 中和醫療巡迴車… 一日兩爆連！自費疫苗也出包 食…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。