日本新潟藝專師生彰化溪湖高中友誼交流

2018年11月26日 18:34 中時 鐘武達

溪湖高中以溪湖福安宮的錢母作為送給日本學生的見面禮。（鐘武達攝）

溪湖高中學生與日本新潟藝專學生透過藝術學習建立好友誼。（鐘武達攝）

溪湖高中為拓展學生國際視野，且要讓無法參加國際教育旅行的學生不用出國就能與外國學生交流，2年前與日本新潟藝術暨設計專門學校簽訂合作協議，26日新潟藝專師生信守承諾來訪，雙方學生透過藝術創作互動打破語言隔閡，很快就變成好成友。

日本新潟藝專師生訪問團由校長加藤一人帶隊，他說，每年都非常期待這個時候，他個人已經來台至少8次，台灣很友善，希望雙方的互訪能增加彼此的認識，讓學生的視野更寬廣。

新潟藝專學生帶來設計專業指導溪高學生設計漫畫插圖體驗，雙方藉由分組活動交談與溝通，再將合作完成的插圖成品製成別針作為紀念品，溪高學生則準備溪湖鎮福安宮的「錢母」送給新潟藝專學生當見面禮。

交流活動剛開始，雙方可能是陌生不太敢說話，但在日方學生大方教導插圖別針創作的帶動，氣氛逐漸熱絡。溪高學生說，日本學生的專業與專注力讓人印象很深刻，職人精神名不虛傳。

溪高校長楊豪森表示，透過互訪交流，該校學生可以用英語與外國人溝通，並了解外國學生的校園生活。另為提昇學生語文能力，該校選修課程還包括法、西、德、日、越等國語言，多學1種語言，就多1種競爭力。

(中時 )