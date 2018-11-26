女星二度被討卵子卻給不了 怪台灣法律「好奇怪」

劉樂妍自曝被討卵子2次但法律上無法給予，對此怪台灣法律很奇怪。(取材自中時資料照片、劉樂妍臉書)

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中時電子報

女子團體「F4」前成員劉樂妍，近年將事業及生活重心轉往中國大陸，經常po文發表對兩岸議題的看法，也不時批評故鄉台灣，而35歲的她日前自掏腰包返台凍卵，當時表示若意外身故，在台灣依法不能將冷凍的卵子捐出，對此大表抱怨，因而起心動念要將卵子帶去對岸捐，今又po文透露有人跟她討論卵子，又礙於不知如何贈與，對此怪台灣法律「好奇怪」。

劉樂妍臉書po文。(翻攝自劉樂妍臉書)

劉樂妍今在臉書po文，透露至今已遇到第二個人跟她討卵子，上回是一對華裔夫妻，但對方人在美國，劉樂妍的卵子則凍在台灣，不知道怎麼拿過去，這回跟她討卵子的人則是在廣州，劉樂妍表示曾想過若自己身故，會希望全身上下能用的器官通通捐贈，就是希望能幫助有需要的人，遑論是卵子，「只是台灣法律好奇怪，我在台灣存的卵子，如果我不小心死於意外，居然是不可以捐的！這樣子違法？！」。

劉樂妍對於自己的卵子能被大家看中，深感榮幸，也說自己不菸不酒，身材高挑還沒整形，個性具正義感又熱情活潑，「雖然房間有點亂，不太喜歡讀書。但是這兩件事情是後天如果有良好的家庭條件教育可以改變的」，且她凍卵時還頗年輕，「醫生說至少我的卵子可以活一半」，條件連自己都覺得不錯，「我真的很願意給你們，但是我真的不知道怎麼給你們呀」。

(中時電子報)

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