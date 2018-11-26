一日兩爆連！自費疫苗也出包 食藥署退回8萬劑

2018年11月26日 17:48 中時 鄭郁蓁

太誇張！法國藥廠賽諾菲生產的流感疫苗，不只公費流感疫苗的三價疫苗有異常，連自費市場的四價疫苗也出包。食藥署今（26）日傍晚再度公布1批賽諾菲自費的4價流感疫苗（批號R3J721V、R3J72）在報關封緘檢驗時，發現有9支疫苗內含白色懸浮物，初步檢驗為橡膠化合物，僅外觀受損，藥劑並沒有變質，但8萬多劑同樣全數退運。

食藥署今天下午才公布賽諾菲公司1批8月製造、10月上旬進口報關的公費三價流感疫苗（批號R3J711V、R3J71）有4支疫苗內含黑色懸浮物，共43萬8190劑全數得退運或銷毀，並未流入市面。

才不到幾個小時，食藥署接著公布賽諾菲另一批四價流感疫苗也出包。食藥署研究檢驗組簡任技正王博譽表示，這批8月製造、10月下旬進口的4價流感疫苗，同樣是在檢驗封緘申請時，於加強外觀檢查時，抽驗2萬劑發現有9支疫苗內含白色懸浮物。

王博譽強調，該批疫苗藥劑本身檢驗沒問題，但白色懸浮物經初步檢驗為橡膠化合物，且非針筒附近包材的材質，已要求業者攜回調查儘速釐清。

王博譽說，今發布的出包賽諾菲三價及四價疫苗，皆是在報關檢驗階段就被發現並判定不合格，不予封緘放行，並未流入市面，問題疫苗依據藥事法施行細則第36條規定，須限期退運或銷毀，民眾不必憂心。

(中時 )