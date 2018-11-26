《中時晚間快報》普悠瑪釀18死 彎道超速是主因 多層面異常 穿過防護漏洞

2018年11月26日 18:11 中時電子報 綜合報導

◎ 普悠瑪釀18死 彎道超速是主因多層面異常 穿過防護漏洞

政院「1021鐵路事故行政調查小組」今天公布1021台鐵第6432次普悠瑪列車新馬站出軌事故初步調查結果。召集人吳澤成表示，造成18死事故直接原因是彎道超速；間接原因是綜合性的；調查結果也直指，多層面問題或異常「湊巧同時穿過每一道防護措施漏洞」，只要任一環節能有效處置，事故就不會發生。調查小組將於兩周內提出改善對策。

◎ 公費流感疫苗再出包 食藥署扣下43萬劑退回...

公費流感疫苗又出包，日前才出包的賽諾菲藥廠成人劑型疫苗顏色異常，原藥廠指出，是單一事件，沒想到食藥署十月又在邊境查到一批不同批號，高達43萬劑中，又有4支出現黑色懸浮物，已全數被食藥署扣下，並未流入市面。食藥署初判，這次主要是外觀有問題，藥劑本身則無變質。

◎ 陸官媒首次證實 第3艘航母正在建造

大陸已崛起為世界第二大經濟體，為保障越來越重要的海外利益，正大力發展藍水海軍，其航母研製進度受到外界關注。大陸官媒新華社26日刊文披露，繼首艘國產航艦已試航，入役指日可待，「新型航艦也已經在船臺上有序建造」。新型航艦也就是大陸第3艘航艦，這是大陸官媒首次確認大陸正在建造第3艘航艦。

◎ 伍思凱17歲逆轉人生喪父扛家計 日唱6小時

伍思凱日前受邀赴馬來西亞舉辦人生首場講座暨迷你演唱會，他分享親身經歷、逆轉人生的故事，感動現場500位企業菁英。對於以自己人生故事為主題的講座，他早在兩個月前就開始準備，除了回憶童年如何從自閉少年探索音樂天分，如何在叛逆年紀感受父親的偉大與期望，還分享他經歷出道不被看好到後來發片大紅大紫的辛酸。

(中時電子報)