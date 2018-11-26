《中時晚間快報》普悠瑪釀18死 彎道超速是主因 多層面異常 穿過防護漏洞

◎ 普悠瑪釀18死 彎道超速是主因多層面異常 穿過防護漏洞

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中時電子報
綜合報導

◎ 普悠瑪釀18死 彎道超速是主因多層面異常 穿過防護漏洞

政院「1021鐵路事故行政調查小組」今天公布1021台鐵第6432次普悠瑪列車新馬站出軌事故初步調查結果。召集人吳澤成表示，造成18死事故直接原因是彎道超速；間接原因是綜合性的；調查結果也直指，多層面問題或異常「湊巧同時穿過每一道防護措施漏洞」，只要任一環節能有效處置，事故就不會發生。調查小組將於兩周內提出改善對策。

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(中時電子報)

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