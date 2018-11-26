雲林》沿海7鄉鎮民進黨大幅縮減3席 綠地不再

2018年11月26日 18:24 中時 張朝欣

雲林沿海7鄉鎮長版圖大變動，民進黨由選前執政的5鄉鎮大幅縮減為2鄉鎮，無黨籍則由2鄉鎮增至5鄉鎮，原本一片綠地的沿海地區翻轉成無黨籍的天下，綠營支持者感嘆4年前好不容易打下的基礎又要重新再來。

上屆鄉鎮市長選舉，民進黨在雲林沿海7鄉鎮拿下北港鎮、水林鄉、麥寮鄉、台西鄉，口湖鄉也在2016年補選由民進黨取得勝利，綠旗在可說是遍地飄揚，但本屆選舉結果，民進黨卻失守北港鎮、台西鄉2指標鄉鎮。

尋求連任的民進黨籍北港鎮長張勝智，任內爭取30餘億元地方建設經費，讓鎮民相當有感，卻因大環境影響敗在無黨籍蕭永義手上；同樣尋求連任的台西鄉長趙瑞和則因案喪失參選資格，最後由無黨籍林芬瑩拿下鄉長寶座。

麥寮鄉4年前由民進黨籍許忠富攻下，是首位民進黨籍麥寮鄉長，本屆僅他1人參選確定連任，但許忠富最後選擇退選投入後年立委選戰，由同黨的蔡長昆以無黨籍身份登記參選形成同額競選。

民進黨縣議員張健福轉戰東勢鄉長，希望為民進黨再下一城，但最後以452票些微差距敗給尋求連任的無黨籍林維戊，功敗垂成。

地方人士分析，雲林沿海長期以來都是藍大於綠，4年前民進黨趁著大環境不利國民黨，一舉攻下從未執政過的麥寮、台西2鄉，4年後卻又因大環境不利民進黨而丟掉執政權，民進黨在雲林沿海可說是「得而復失」，再度陷入困境。

(中時 )