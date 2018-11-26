體壇》民眾守護運動員參賽權 還是有停權危機？

2018年11月26日 18:28 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

幾家歡樂幾家愁的選舉、公投落幕，2020東京奧運正名公投同意總票數未能達到過關門檻，根據公投法，未來兩年不得再發起類似議題的公投，中華奧會秘書長沈依婷感謝民眾守護運動員參賽權益，但也提醒，還不清楚國際奧會（IOC）立場，恐要等到星期五（11/30）執委會之後，才能確定中華奧會停、除權危機是否解除。

東奧正名公投之前，IOC副執行長米羅（Pere Miro）三度來函關切，不但不准予變更代表隊名稱，也呼籲政治千萬不要干預體育，如果有任何試圖施壓違反1981年洛桑協議，可能導致IOC中止或撤回對該國家奧會的承認。

投票結果公布後，東奧正名反對票高於同意票100多萬，退役奧運金牌選手陳怡安周末在OCA運動員論壇，向IOC主席巴赫（Thomas Bach）表達運動員為了這次正名勇於發表意見，也獲得巴赫讚賞，巴赫並歡迎中華台北參加2020東京奧運，沈依婷很開心民眾沒讓台灣的運動選手承擔失去國際競賽舞台的風險，但也認為，還不是時候安心下來。

沈依婷表示，IOC應該會相信中華台北代表隊不會更改名稱，中華奧會所承受的壓力會減少些，但這是否代表停、除權危機已經解除，她並不清楚IOC的立場，她補充：「恐怕要等到11月30號這星期五，在日本召開的IOC執委會會議，才會有比較明朗的方向。」

(中時電子報)