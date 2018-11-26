家扶學子出國當交換生 教授父女贈名牌行李箱與紅包

2018年11月26日 18:42 中時 廖素慧

漢隆公司襄理陳香縈（右）致贈行李箱，並傳授吳小沛（左）與外國學生交流文化的經驗。（廖素慧翻攝）

嘉義家庭扶助中心學子吳小沛，由單親媽媽在工廠打工賺錢撫育，品學兼優，將赴德國慕尼黑大學當交換學生，奮發向上感動同樣出身單親家庭的教授陳勁，陳勁偕女兒陳香縈26日特別致贈名牌行李箱及紅包，力挺小沛求學上進。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，吳小沛的母親20年來在工廠工作，靠微薄的收入及家扶中心善心人士的資助，養育2名子女，小沛懂得珍惜感恩，努力向學，就讀國立交通大學資訊工程系，半工半讀，成績優異，是家扶中心教育脫貧的楷模。

嘉義在地老品牌漢隆工業以製銷Cossack Taiwan行李箱知名，業務襄理陳香縈昨天特地捐贈1只新時尚的Cossack行李箱，給即將於明年3月到德國慕尼黑大學當交換學生半年的小沛，勉勵她奮發求學，豐收返國。

陳香縈提供自己在德國、法國及英國的留學經驗，如德國課堂上的重視嚴謹的學習態度、與各國交換生相處、不同國家交換學生的文化生態等，2人年紀相近，相談甚歡。

陳香縈的父親陳勁是國立大學教授，也分享自己成長自單身家庭的背景，努力求學及到德國慕尼黑大學求學的經歷，並贈送2個紅包期勉小沛小學妹，滿載而歸，為國所用。

(中時 )